Конец эпохи ДВС. ЕС согласовал запрет на продажу новых авто на ископаемом топливе к 2035 году

Страны Европейского Союза согласовали инициативу по устранению выбросов углекислого газа новыми автомобилями до 2035 года — это историческое решение, которое фактически ознаменует конец эры двигателей внутреннего сгорания.

Речь идет о нашумевшей инициативе с забавным названием «Fit for 55», которая, среди прочего, предусматривает отказ от новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на бензине и дизельном топливе до 2035 года. Напомним, Еврокомиссия впервые обнародовала концепцию плана по борьбе с изменением климата в июле 2021 года. Цель — сокращение выбросов парниковых газов в Европе к 2030 году на минимум 55% по сравнению с 1990 годом (на момент презентации инициативы выбросы в Европе находились на уровне 76% от этого значения). С 2035 года выбросы CO 2 от новых транспортных средств должны быть нулевыми, что означает полный запрет на продажу в ЕС новых автомобилей с ДВС. Также в ЕС хотят, чтобы к 2050 году подержанные автомобили из ДВС были выведены из эксплуатации. Ранее ЕС указывал 2050-й как ориентировочный срок для достижения «углеродного нейтралитета». Это именно то, что, по мнению ученых ООН, необходимо, чтобы сдерживать изменения климата на относительно приемлемом уровне. В начале июня инициативу поддержал Европейский парламент, а сейчас ее согласовали 27 стран ЕС.

29 июня после 17 часов переговоров 27 министров экологии стран ЕС заключили соглашение, еще на шаг приближающее Европу к отказу от новых авто на ископаемом топливе в 2035 году. Соглашение было подписано после того, как Италия (родина Ferrari NV и Automobili Lamborghini SpA), Португалия, Словакия, Болгария и Румыния попросили об отсрочке. Эти пять стран ЕС призвали к ограничению выбросов CO 2 для новых автомобилей на 90% к 2035 году и на 100% к 2040 году.

Немецкая автомобильная промышленность также выступила с резкой критикой инициативы — отраслевая ассоциация VDA указала на нехватку зарядных станций для электромобилей в Европе, а ассоциация импортеров автомобилей VDIK призвала к более быстрому развитию зарядной инфраструктуры. И это вопреки тому, что для поддержки перехода на электрические автомобили Еврокомиссия включила в план стимулирования развития зарядной инфраструктуры — к 2025 году страны-члены ЕС должны обустроить публичные зарядные станции на расстоянии не более 60 км (37,3 мили) на основных автомобильных дорогах. В конце концов ЕС ожидает 3,5 миллиона новых зарядных станций к 2030 году и 16,3 миллиона — к 2050 году.

В то же время, есть страны, которые готовы даже раньше отказаться от авто с ДВС. Так, в 2030-м целятся Швеция, Дания, Нидерланды и Израиль. А Норвегия, где уже давно продают больше электрических моделей, чем авто с ДВС, имеет все шансы выиграть эту гонку — раньше шла речь о 2025 году, но многие считают, что последний автомобиль на ископаемом топливе в этой стране будет продан гораздо раньше (в этом году или в 2023 году). В январе 2022 года в Норвегии было продано всего 387 автомобилей с ДВС.

В 2021 году продажи электромобилей по всему миру увеличились более чем вдвое — до 6,6 млн единиц. И если в 2019 году на электрические модели приходилось только 2,5% от общего объема авторынка, то в 2020 году их доля увеличилась до 4,1%, а в 2021 году — почти до 9%.