Volkswagen стал крупнейшим оператором зарядных станций для электромобилей в Европе — более 400 000 устройств в 27 странах

Volkswagen объявил, что сейчас контролирует крупнейшую в Европе сеть зарядных станций для электромобилей через свою дочернюю компанию Elli. Сейчас сеть насчитывает 400 000 зарядных устройств в 27 странах — еще полтора года назад их количество было вдвое меньше.

Европа настойчиво продвигала внедрение электромобилей и, в свою очередь, инвестировала в расширение инфраструктуры, поддерживающей электрические транспортные средства. Денежные средства направляли как государственные учреждения, так и частные спонсоры, одним из которых является Volkswagen.

Elli — дочерняя компания Volkswagen — это не оператор сети зарядных станций, а скорее платформа, позволяющая клиентам легко подключать и заряжать разные устройства от других операторов. Согласно пресс-релизу Volkswagen, 400 000 зарядных устройств, которые являются частью сети Elli, контролируются более 800 поставщиками. Что, по словам VW, делает зарядную сеть «быстрой и простой в использовании и, прежде всего, доступной по всей Европе».

Последнее дополнение к сети Volkswagen Elli состоялось в Северной Европе, где Volkswagen объединил около 24 000 станций Vattenfall в Германии, Нидерландах, Норвегии и Швеции, а также 1000 зарядных точек высокой мощности (HPC), которыми управляет голландская компания Fastne в Великобритании, Бельгии, Франции и Швейцарии. Это последнее соглашение следует за многими другими — с IONITY, BP Pulse и т.д. — что, в частности, обеспечило компании неплохие позиции в Великобритании и Ирландии, где BP Pulse инвестировала в размещение почти 7000 зарядных устройств.

Рост количества и доступности инфраструктуры для зарядки электромобилей — важный шаг, ведь переживания о запасе хода и зарядном устройстве являются одними из наиболее распространенных проблем владельцев электромобилей. Между тем, процент электромобилей на европейском рынке вырос и сейчас приближается к точке, когда они больше не будут субсидироваться. Только в сентябре Tesla зарегистрировала 29 367 автомобилей Model Y в Европе, что на 227% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Компания Маска с небольшим отрывом опережает неизменно популярный Peugeot 208 на втором месте и Dacia Sandero на третьем.

В мае 2022 года CEO Volkswagen в свою очередь заявил, что намерен обогнать Tesla по объемам продаж электромобилей до 2025 года.

Напомним, что в конце октября страны ЕС достигли политического согласия по законодательству, которое фактически запретит производство новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и полностью устранит выбросы углеродного газа от транспорта. Решение ЕС, как одной из крупнейших в мире торговых площадок и местоположения некоторых из крупнейших производителей автомобилей, будет иметь огромное влияние на мировой транспорт, еще более подтолкнув отрасль к полностью электрическому будущему. Теперь закон должен быть официально одобрен Советом ЕС и Парламентом (хотя ожидается, что будут внесены лишь незначительные изменения).

We did it, we hebben een deal! Vanaf 2035 zijn nieuwe auto’s en bestelwagens klimaatvriendelijk en worden schone auto’s toegankelijker voor iedereen. pic.twitter.com/BYsTErbwaZ

— Jan Huitema (@jhuitema) October 27, 2022