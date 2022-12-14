Новости

Volkswagen стал крупнейшим оператором зарядных станций для электромобилей в Европе — более 400 000 устройств в 27 странах

Volkswagen стал крупнейшим оператором зарядных станций для электромобилей в Европе — более 400 000 устройств в 27 странах

Volkswagen объявил, что сейчас контролирует крупнейшую в Европе сеть зарядных станций для электромобилей через свою дочернюю компанию Elli. Сейчас сеть насчитывает 400 000 зарядных устройств в 27 странах — еще полтора года назад их количество было вдвое меньше.

Европа настойчиво продвигала внедрение электромобилей и, в свою очередь, инвестировала в расширение инфраструктуры, поддерживающей электрические транспортные средства. Денежные средства направляли как государственные учреждения, так и частные спонсоры, одним из которых является Volkswagen.

Elli — дочерняя компания Volkswagen — это не оператор сети зарядных станций, а скорее платформа, позволяющая клиентам легко подключать и заряжать разные устройства от других операторов. Согласно пресс-релизу Volkswagen, 400 000 зарядных устройств, которые являются частью сети Elli, контролируются более 800 поставщиками. Что, по словам VW, делает зарядную сеть «быстрой и простой в использовании и, прежде всего, доступной по всей Европе».

Volkswagen створив найбільшу мережу зарядних станцій для електромобілів у Європі — понад 400 000 пристроїв у 27 країнах

Последнее дополнение к сети Volkswagen Elli состоялось в Северной Европе, где Volkswagen объединил около 24 000 станций Vattenfall в Германии, Нидерландах, Норвегии и Швеции, а также 1000 зарядных точек высокой мощности (HPC), которыми управляет голландская компания Fastne в Великобритании, Бельгии, Франции и Швейцарии. Это последнее соглашение следует за многими другими — с IONITY, BP Pulse и т.д. — что, в частности, обеспечило компании неплохие позиции в Великобритании и Ирландии, где BP Pulse инвестировала в размещение почти 7000 зарядных устройств.

Volkswagen створив найбільшу мережу зарядних станцій для електромобілів у Європі — понад 400 000 пристроїв у 27 країнах

Рост количества и доступности инфраструктуры для зарядки электромобилей — важный шаг, ведь переживания о запасе хода и зарядном устройстве являются одними из наиболее распространенных проблем владельцев электромобилей. Между тем, процент электромобилей на европейском рынке вырос и сейчас приближается к точке, когда они больше не будут субсидироваться. Только в сентябре Tesla зарегистрировала 29 367 автомобилей Model Y в Европе, что на 227% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Компания Маска с небольшим отрывом опережает неизменно популярный Peugeot 208 на втором месте и Dacia Sandero на третьем.

В мае 2022 года CEO Volkswagen в свою очередь заявил, что намерен обогнать Tesla по объемам продаж электромобилей до 2025 года.

Напомним, что в конце октября страны ЕС достигли политического согласия по законодательству, которое фактически запретит производство новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и полностью устранит выбросы углеродного газа от транспорта. Решение ЕС, как одной из крупнейших в мире торговых площадок и местоположения некоторых из крупнейших производителей автомобилей, будет иметь огромное влияние на мировой транспорт, еще более подтолкнув отрасль к полностью электрическому будущему. Теперь закон должен быть официально одобрен Советом ЕС и Парламентом (хотя ожидается, что будут внесены лишь незначительные изменения).

Курс
БІЗНЕС-АНАЛІТИК В IT
Опануйте професію бізнес-аналітика в ІТ та заробляйте від $700 на початку кар’єри.
РЕЄСТРУЙТЕСЯ!
analiticIT

Основные требования закона заключаются в том, чтобы к 2030 году новые легковые автомобили снизили выбросы CO2 на 55%, а фургоны — на 50% (в обоих случаях эти выбросы сравниваются с уровнями 2021 года). К 2035 году указанные транспортные средства должны сократить выбросы CO2 на 100%.

Между тем, другие части мира также работают над собственным запретом новых двигателей внутреннего сгорания. Великобритания планирует запретить продажу транспортных средств с ДВС до 2030 года, тогда как Калифорния планирует запретить новые двигатели внутреннего сгорания до 2035 года (другие штаты США могут последовать ее примеру в последующие годы).

Источник: Teslarati


Похожие записи
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить