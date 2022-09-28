Meta запускает в Украине короткие видео Facebook Reels

Материнская компания Facebook — Meta Platforms — запускает сервис коротких видео Facebook Reels в Украине и других 150+ странах. Как и в недавно появившихся в Украине Instagram Reels, в Facebook Reels будут доступны музыка, различные аудио эффекты и многое другое. Обновление развертывается постепенно на серверной стороне, поэтому в течение ближайших недель функция станет доступна всем украинским пользователям приложения.

Reels — ответ Meta на феноменально успешный сервис TikTok. Здесь также можно вспомнить другую конкурирующую платформу YouTube Shorts — недавно руководство самой популярной видеоплатформы решилось на беспрецедентный шаг и предложило целых 45% продаж рекламы для авторов коротких видео.

Возвращаясь к теме новости, короткие видео Facebook Reels будут доступны для просмотра в новостной ленте, группах и в закладке Watch. Пользователи получат возможность подписываться на создателей контента сразу во время просмотра видеоролика, ставить ругательства и комментировать контент, а также делиться своими любимыми видео с друзьями. В то же время создатели контента смогут таким образом расширить свою аудиторию — разработчики обращают внимание, что публикации общедоступных (публичных) Reels позволяют охватить большее количество пользователей, а не только актуальных подписчиков.

Главные возможности Facebook Reels

В Facebook Reels создатели контента смогут добавлять и создавать новые инструменты, в частности:

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Наклейки: как и в Stories, можно использовать наклейку «Ваша очередь», чтобы другое лицо могло записать свое видео ответ на уже имеющийся Reels пользователя. Видео, появившееся в результате ответа на ролик другого человека, можно будет добавить в закладку «Добавить свое», чтобы другие пользователи могли тоже просмотреть этот ролик.

Аудио: добавлять песни из музыкальной библиотеки Facebook в созданные Reels. Также можно использовать свой собственный оригинальный аудио звук, просто записав под него Reels, или использовать музыку из других публичных Reels, выбрав опцию «использовать аудио из ролика другого пользователя» при создании нового видео клипа.

Автоматически созданные Reels : Stories на Facebook, которыми поделились ранее, теперь автоматически могут превратиться в Reels.

Эффекты AR : можно выбрать один из многих эффектов в библиотеке дополненной реальности Facebook (AR), чтобы добавлять их в собственные видеоклипы.

Таймер и обратный отсчет: можно установить таймер для записи любого видео без нажатия кнопки записи.

Скорость Reels : можно ускорить или замедлить видео во время записи.

Мультиклип: объединить несколько видео в один видеоклип Reels, записав их вместе или выбрав готовый из галереи.

Ремикс: можно создавать новый видеоклип рядом с уже ранее опубликованным. Ремикс позволяет пользователям создавать собственный ролик, добавляя в него весь или часть ролика другого автора.

60-секундные Reels : Reels могут длиться до 60 секунд.

Черновик: после создания видео, с помощью опции «Сохранить как черновик» пользователи могут сохранить свой видеоролик, чтобы закончить его позже.

Отдельно упоминается росспостинг видеоклипов с Instagram на Facebook — возможность автоматически публиковать Instagram Reels на Facebook для охвата аудитории обеих платформ.