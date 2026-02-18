tradfi
Meta "убивает" Messenger.com: что изменится для пользователей ПК?

Олександр Федоткін

Meta объявила о закрытии Messenger.com на ПК уже с апреля этого года.


Официально в компании отметили, что мессенджер прекратит работу уже с марта. С апреля все, кто будет пытаться получить доступ к своим чатам через вебсайт, автоматически будут перенаправляться на facebook.com/messages.

Закрытие десктопного приложения произошло несколько месяцев назад. Meta за 60 дней предупредила пользователей и прекратила работу Messenger для ПК 15 декабря прошлого года. Те, кто использует Messenger без учетной записи Facebook, смогут продолжать общаться в мобильном приложении. Однако единственным доступным вариантом для отправки сообщений с ПК будет оставаться facebook.com/messages.

Meta с 2023 года интегрирует Messenger обратно в Facebook и закрытие версии приложения для ПК это последний шаг в этом направлении. Решение, однако, вызвало недовольство пользователей на Reddit. Большинство не понимает, зачем загружать всю ленту уведомлений Facebook, если их интересует только общение в мессенджере. Другой пользователь отметил, что последний раз заходил в соцсеть еще до пандемии COVID-19, а теперь будет вынужден заново активировать аккаунт или пользоваться исключительно мобильной версией. 


Мы писали, что в декабре Meta получила патент на технологию, которая позволяет ИИ поддерживать активность аккаунтов в соцсетях даже после смерти пользователя. Документ описывает использование LLM для симуляции поведения человека на платформе.

Прошлогодний отчет Reuters также показал, что Meta ежегодно зарабатывает миллиарды долларов на мошеннической рекламе и нелегальных продуктах в Facebook, Instagram и WhatsApp. Между тем Facebook включил в Украине новые механизмы монетизации. Украинские контент-мейкеры Facebook с 5 000-10 000 подписчиков получили первые деньги от Meta за свой контент.

Источник: PiunikaWeb

