Посты с того света: Meta запатентовала ИИ, который "оживляет" аккаунты после смерти

В декабре Meta получила патент на технологию, которая позволяет ИИ поддерживать активность аккаунтов в соцсетях даже после смерти пользователя. Документ описывает использование LLM для симуляции поведения человека на платформе.





Впрочем, в компании заявили, что пока не планируют внедрять эту разработку. Meta отмечает, что речь идет о концепции, а не о готовом продукте.

«Речевая модель может использоваться для симуляции пользователя, когда пользователь отсутствует в социальной сети, например, когда пользователь берет длительный перерыв или если пользователь умер», — говорится в патенте.

Патент предусматривает создание цифрового профиля пользователя на базе исторических данных — комментариев, предпочтений, публикаций и других взаимодействий. Такая система могла бы автоматически реагировать на сообщения других людей, отвечать в личных сообщениях, а также имитировать аудио- и видеозвонки. Главным автором документа указан технический директор Meta Эндрю Босворт, заявка была подана в 2023 году.

«Мы не имеем планов двигаться дальше с этим примером», — заявил представитель Meta в комментарии Business Insider.

В пояснительной части патента компания отдельно описывает влияние исчезновения пользователя на его аудиторию и экосистему платформы.





«Влияние на пользователей является гораздо более серьезным и постоянным, если этот пользователь умер и никогда не сможет вернуться на платформу социальной сети», — отмечается в документе.

Профессор Бирмингемского университета Эдина Гарбиня, которая исследует цифровые права и посмертную приватность, обращает внимание на более широкие последствия таких решений.

«Это затрагивает не только юридические вопросы, но и много очень важных социальных, этических и глубоко философских вопросов», — сказала Гарбиня.

В то же время Meta уже много лет экспериментирует с темой цифрового наследия. Около десяти лет назад Facebook ввел функцию «контакта наследия» для управления аккаунтом после смерти владельца. В 2023 году Марк Цукерберг публично допускал идею взаимодействия с цифровыми образами умерших.

«Если кто-то потерял близкого человека и переживает горе, могут существовать способы, с помощью которых возможность взаимодействовать или снова пережить определенные воспоминания могла бы быть полезной», — сказал тогда Цукерберг.

Подобные подходы уже обсуждаются и реализуются в индустрии. В 2021 году Microsoft запатентовала чатбота для симуляции умерших людей. Стартап Replika был основан в 2015 году Евгенией Куйдой после потери друга, а You, Only Virtual (YOV) появился в 2020 году после того, как у матери его основателя Джастина Гаррисона диагностировали рак.

«Все в технологическом мире думали об этом уже некоторое время, как только у нас появились прорывы в генеративном ИИ. Мы можем только улучшать то, что предлагаем людям», — сказал Гаррисон, добавив, что ресурсы для тех, кто переживает горе, «ужасны» с самого начала. Я думаю, мы имеем моральный долг, если имеем потенциал, делать для этих людей больше, чем делаем», — уверяет Гаррисон.

Гарбиня также указывает на возможную экономическую мотивацию таких решений для платформ.

«Это больше вовлечения, больше контента, больше данных — больше данных для нынешнего и будущего ИИ. Я вижу бизнес-стимул для этого. Мне просто интересно увидеть, как, когда и внедрят ли они эту инновацию», — сказала Гарбиня.

В Business Insider тему подытоживают жестко и лаконично: «Пусть мертвые остаются мертвыми». Вопрос в том, останется ли эта технология лишь патентом, или со временем станет частью цифровой реальности.

Источник: Business Insider