Metro Exodus наконец выйдет в Steam (15 февраля) спустя год после релиза в Epic Games Store

Игра на момент своего выхода в феврале 2019 года была эксклюзивом для магазина Epic Games Store. Известно об этом стало буквально за 2 недели до релиза игры. Но вот, год прошёл, и с 15 февраля Metro Exodus будет доступна и в магазине Steam. Игра станет доступной одновременно во многих регионах.

Journey beyond in the critically acclaimed #MetroExodus — returning to the Steam Store on Saturday 15th February 2020. Release times as follows:

00:00 ET

5:00 GMT / UTC

6:00 CET

6:00 AEDT

Those of you that have been waiting, thank you for your passion and patience. pic.twitter.com/gouNZkgFUL

— Metro Exodus (@MetroVideoGame) February 6, 2020