Metro Exodus наконец выйдет в Steam (15 февраля) спустя год после релиза в Epic Games Store





Игра на момент своего выхода в феврале 2019 года была эксклюзивом для магазина Epic Games Store. Известно об этом стало буквально за 2 недели до релиза игры. Но вот, год прошёл, и с 15 февраля Metro Exodus будет доступна и в магазине Steam. Игра станет доступной одновременно во многих регионах.

Journey beyond in the critically acclaimed #MetroExodus — returning to the Steam Store on Saturday 15th February 2020. Release times as follows: 00:00 ET

5:00 GMT / UTC

6:00 CET

6:00 AEDT Those of you that have been waiting, thank you for your passion and patience. pic.twitter.com/gouNZkgFUL — Metro Exodus (@MetroVideoGame) February 6, 2020

Отметим, Metro Exodus – это не единственная игра, доступа к которой не было у пользователей сервиса Steam из-за ограничений эксклюзивного распространения. В декабре 2019 года в магазине от Valve появилась игра Hades, созданная студией Supergiant Games. Это произошло через год после того, как проект распространялся эксклюзивно через Epic Games Store.

Магазин Epic Games Store привлекал к себе разработчиков более справедливым распределением доходов от продаж игр. Если Steam забирает себе 30% от продаж каждой копии игры, выплачивая разработчикам 70%, то в Epic Games Store разработчики получают уже 88% от суммы дохода, отдавая магазину лишь 12%. Таким образом, продавать игры через Epic Games Store разработчикам более выгодно, так как они получают больше денег при условии одинаковых объёмов продаж. Вместе с тем, они могут продавать свои игры дешевле именно через Epic Games Store, что может подстегнуть продажи.

Добавим, игра Metro Exodus была также доступна в сервисе Google Stadia с момента его запуска в ноябре прошлого года. Это может означать, что соглашение об эксклюзивности с Epic Games Store не распространялось на стриминговые игровые сервисы. Кроме того, с февраля прошлого года игра была доступна и на консолях PS4 и Xbox One.

Источник: The Verge