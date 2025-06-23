Работа мечты? Разработчикам Lies of P подарили Switch 2, премию $7300 и отпуск после продажи 3 млн копий

Если вы считали, что имеете хорошие бонусы на работе, то забудьте — создатели Lies of P сорвали куш. Разработчики за 3 млн проданных копий souls-like игры получили по-настоящему щедрые бонусы.

Издатель Neowiz решил вознаградить создателей Lies of P от студии Round8 за отметку в 3 млн проданных копий на всех платформах, что не учитывает Game Pass. Как результат вся команда, причастная к разработке, получила по $7300, новую консоль Nintendo Switch 2 и двухнедельный отпуск.

Сотрудники Round8 должны были получить бонусы позже, но издатель расщедрился на фоне успешного запуска DLC Overture, которое вышло 6 июня во время Summer Game Fest. Это приквел к основной истории, который одновременно экспериментирует с механикой настройки сложности — довольно нетипичной для Souls-проектов. Хотя игроки жаловались на дисбаланс и чрезмерную сложность некоторых схваток — сразу после релиза Lies of P: Overture получила патч.

Разработчики подтвердили, что уже работают над полноценным сиквелом Lies of P. Ожидаемо, что будет продолжение, поскольку финал первой части намекает на появление Дороти из «Волшебника страны Оз». Хотя додумывать будет или не будет это одно, а официальное заявление — другое. Новая часть пока не имеет даты релиза, но студия заявила, что продолжение — цель №1.

Lies of P вышла 19 сентября 2023 года на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, ПК (через Steam и Microsoft Store), а также на Mac. За первый месяц игра продалась тиражом более миллиона копий, а количество игроков (включая Game Pass) за полгода превысило 7 млн. Игру порой называют самой успешной Souls-like не от FromSoftware. Она переосмысливает Пиноккио в стиле мрачного стимпанка, с тяжелым боем, сложной моралью и выборами, где ложь — двигатель истории.

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Источник: Gematsu / Gaming Amigos