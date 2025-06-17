Pillars of Eternity 3 будет похожей на Baldur’s Gate 3 — главный дизайнер хочет 3D и большей динамичности

Если Obsidian когда-то возьмется за Pillars of Eternity 3, она может радикально изменить формат серии, говорит директор по дизайну Obsidian Джош Сойер.

В новом интервью топгеймдизайнер заявил, что хотел бы видеть продолжение с полноценным 3D-окружением по примеру Baldur’s Gate 3. По его мнению, было бы гораздо лучше, если бы пользователей окружал динамичный игровой мир.

«Я думаю, что третья игра должна быть изометрическим 3D со средой, больше похожей на Baldur’s Gate 3», — сказал Сойер в интервью Gamepressure.

По его словам, изометрическая перспектива Pillars of Eternity 2: Deadfire не давала ощущения высоты. Из-за такого дизайнерского решения окружающий мир казался менее живым и наполненным. Собственно это причина, почему Сойер считает переход на 3D лучшей идеей для реализации большего количества механик и элементов ландшафта.

«Но я думаю, что если бы мы перешли в 3D-среду, мы могли бы исправить одну из вещей, которой действительно не хватает. Поскольку [PoE2] имеет изометрическую перспективу, нет ощущения высоты, и среда не может быть слишком динамичной. Когда вы сравниваете это с чем-то вроде Baldur’s Gate 3, вы понимаете, насколько это большая часть привлекательности», — сказал Джош Сойер. «Это могло бы быть суперкруто».

Напомним, что предыдущая часть Deadfire получила хорошие оценки от критиков. В противовес она продалась ниже ожиданий — и это существенно повлияло на дальнейшие планы Obsidian. В 2020 году Сойер прямо заявлял, что Pillars of Eternity 3 выйдет лишь в том случае, если команда действительно захочет ее делать.

Судя по тому, что официальных анонсов или весомых слухов не было — Obsidian не ведет активной работы над продолжением. Зато студия не перестала развивать игровую вселенную, поскольку недавно вышла Avowed, события которой происходят на знакомой Эоре. А другим проектом, заменившим PoE 3 в свое время, стала Pentiment (2022) — историческая RPG Сойера, которая получила премию Peabody.

По мнению топгеймдизайнера Сойера, переход к более живой и объемной среде открыл бы для Pillars of Eternity новые возможности. Обе части серии имеют глубокие системы, которые могли бы лучше раскрываться в пространстве, похожем на Baldur’s Gate 3. Кстати, относительно первой части — на 10-летие Pillars of Eternity получила огромный патч и анонс пошаговых боев.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Источник: PC Gamer