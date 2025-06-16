Новости Игры 16.06.2025 в 18:05 comment views icon

Украинская GTA с ТЦК и «уклонистами» — игра UA Online предлагает актуальный опыт

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Украинская GTA с ТЦК и «уклонистами» — игра UA Online предлагает актуальный опыт

В UA ONLINE, которая выглядит как украинский клон GTA, геймеры массово примеряют новые роли — представителей ТЦК и «уклонистов».

В TikTok разработчики пиарят видео, где представители ТЦК гонятся за прохожими, вступают в конфликты, останавливают машины, просят удостоверение личности, вручают повестки и заставляют сесть в «бусик». Ранее этот симулятор предлагал геймерам примерить роли полицейских, врачей, военных, СБУшников, но они выбрали реализм — ТЦК.

Скорее всего, обновление с ТЦК неофициальное, потому что UA ONLINE — новый симулятор. Еще в мае разработчики заявляли, что проект находится на стадии бета-тестирования. В последнем патче 1.3 «Законы и порядки» не было упоминаний о мобилизации. Так же в официальном Discord не было анонсов. Поэтому делаем вывод, что роли ТЦК и «уклонистов» — творчество игроков, которым нравится реализм.

«UA ONLINE — Игра об Украине» — это отдельная игра, разработанная как мобильный симулятор с открытым миром на территории Украины. На момент написания новости она доступна в Google Play и ее успели скачать 50 тысяч раз. Возрастные ограничения игры 7+ лет, поэтому стать «виртуальным представителем ТЦК» может даже ребенок.

Геймплей UA ONLINE предлагает взаимодействие между игроками на улицах украинских городов, таких как Киев, Днепр, Харьков или Борисполь. Фактически игра — клон GTA SAMP, но с локальным контекстом. Здесь можно ездить на украинских или импортных авто, открывать собственный бизнес, создавать банды, работать в армии или государственных структурах, участвовать в гонках и тому подобное.

Но игрокам оказалось интереснее бегать от ТЦК в скине Зеленского или в одежде «1+1». Все это напоминает ситуацию, когда дальнобойщики после работы загружают симулятор дальнобойщика — только UA ONLINE об обычном дне украинца в Украине.

Сотни тысяч штрафа и тюрьма для ТЦК за силовую «бусификацию» — в Раду внесен законопроект

Источник: TikTok UA ONLINE

Популярные новости

Трейлер DLC Wicked Isle к Atomfall — новые финалы, зараженные друиды и локации на острове (+дата релиза)
Steam запустил бесплатную раздачу Hitman: Sapienza — но есть нюанс
The Witcher 3 может получить новое DLC масштаба «Кровь и вино», – инсайдер

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить