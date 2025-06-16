Украинская GTA с ТЦК и «уклонистами» — игра UA Online предлагает актуальный опыт

В UA ONLINE, которая выглядит как украинский клон GTA, геймеры массово примеряют новые роли — представителей ТЦК и «уклонистов».

В TikTok разработчики пиарят видео, где представители ТЦК гонятся за прохожими, вступают в конфликты, останавливают машины, просят удостоверение личности, вручают повестки и заставляют сесть в «бусик». Ранее этот симулятор предлагал геймерам примерить роли полицейских, врачей, военных, СБУшников, но они выбрали реализм — ТЦК.

Скорее всего, обновление с ТЦК неофициальное, потому что UA ONLINE — новый симулятор. Еще в мае разработчики заявляли, что проект находится на стадии бета-тестирования. В последнем патче 1.3 «Законы и порядки» не было упоминаний о мобилизации. Так же в официальном Discord не было анонсов. Поэтому делаем вывод, что роли ТЦК и «уклонистов» — творчество игроков, которым нравится реализм.

«UA ONLINE — Игра об Украине» — это отдельная игра, разработанная как мобильный симулятор с открытым миром на территории Украины. На момент написания новости она доступна в Google Play и ее успели скачать 50 тысяч раз. Возрастные ограничения игры 7+ лет, поэтому стать «виртуальным представителем ТЦК» может даже ребенок.

Геймплей UA ONLINE предлагает взаимодействие между игроками на улицах украинских городов, таких как Киев, Днепр, Харьков или Борисполь. Фактически игра — клон GTA SAMP, но с локальным контекстом. Здесь можно ездить на украинских или импортных авто, открывать собственный бизнес, создавать банды, работать в армии или государственных структурах, участвовать в гонках и тому подобное.

Но игрокам оказалось интереснее бегать от ТЦК в скине Зеленского или в одежде «1+1». Все это напоминает ситуацию, когда дальнобойщики после работы загружают симулятор дальнобойщика — только UA ONLINE об обычном дне украинца в Украине.

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Источник: TikTok UA ONLINE