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Mediatek выпустила мобильный процессор Helio P95, это незначительно улучшенная версия Helio P90

Mediatek выпустила мобильный процессор Helio P95, это незначительно улучшенная версия Helio P90

Mediatek выпустила мобильный процессор Helio P95, это незначительно улучшенная версия Helio P90


Без громкого анонса компания Mediatek вывела на рынок новый мобильный процессор Helio P95. Данная новинка является лишь незначительно улучшенной модификацией предыдущего чипсета Helio P90, предназначенного для применения в смартфонах среднего уровня.

Одним из наиболее заметных нововведений в процессоре Mediatek Helio P95 можно назвать поддержку основных 64-мегапиксельных камер. Предшественник мог работать лишь с 48-мегапиксельными сенсорами. Ещё одним улучшение стала повышенная на 10% производительность блока, отвечающего за обработку задач искусственного интеллекта. Наконец, устройство предлагает несколько дополнительных функций искусственного интеллекта, включая отслеживание поз пяти человек, создание аватаров дополненной реальности для всего тела, отслеживание 3D поз, а также распознавание различных объектов и сцен.

Mediatek выпустила мобильный процессор Helio P95, это незначительно улучшенная версия Helio P90

Прочие характеристики нового чипсета остались практически неизменными по сравнению с предшественником. Не подверглись изменению вычислительные и графическое ядра, остались прежними рабочие частоты и технологический производственный процесс.

Helio P95Helio P90
ТехпроцессTSMC 12 нм FinFETTSMC 12 нм FinFET
CPU2x Cortex-A75 @ 2,2 ГГц
6x Cortex-A55 @ 2 ГГц		2x Cortex-A75 @ 2,2 ГГц
6x Cortex-A55 @ 2 ГГц
GPUIMG PowerVR GM 9446 @ 970 МГцIMG PowerVR GM 9446 @ 970 МГц
Фото24+16 MP / 64 MP @ 30 к/с24+16MP / 48MP @ 30 к/с
Дисплей2520×1080 (Full HD+) 21:92520×1080 (Full HD+) 21:9
МодемCat 12 DL / Cat 13 UL, 4×4 MIMO, 3CA, 256QAMCat 12 DL / Cat 13 UL, 4×4 MIMO, 3CA, 256QAM
СвязьWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0

Mediatek не уточняет, когда производители смартфонов выведут на рынок свои устройства с процессором Helio P95. Учитывая, что он мало чем отличается от Helio P90, им не потребуется много времени для разработки новых решений.

Источник: gsmarena

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