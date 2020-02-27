Mediatek выпустила мобильный процессор Helio P95, это незначительно улучшенная версия Helio P90

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Без громкого анонса компания Mediatek вывела на рынок новый мобильный процессор Helio P95. Данная новинка является лишь незначительно улучшенной модификацией предыдущего чипсета Helio P90, предназначенного для применения в смартфонах среднего уровня.

Одним из наиболее заметных нововведений в процессоре Mediatek Helio P95 можно назвать поддержку основных 64-мегапиксельных камер. Предшественник мог работать лишь с 48-мегапиксельными сенсорами. Ещё одним улучшение стала повышенная на 10% производительность блока, отвечающего за обработку задач искусственного интеллекта. Наконец, устройство предлагает несколько дополнительных функций искусственного интеллекта, включая отслеживание поз пяти человек, создание аватаров дополненной реальности для всего тела, отслеживание 3D поз, а также распознавание различных объектов и сцен.

Прочие характеристики нового чипсета остались практически неизменными по сравнению с предшественником. Не подверглись изменению вычислительные и графическое ядра, остались прежними рабочие частоты и технологический производственный процесс.

Helio P95 Helio P90 Техпроцесс TSMC 12 нм FinFET TSMC 12 нм FinFET CPU 2x Cortex-A75 @ 2,2 ГГц

6x Cortex-A55 @ 2 ГГц 2x Cortex-A75 @ 2,2 ГГц

6x Cortex-A55 @ 2 ГГц GPU IMG PowerVR GM 9446 @ 970 МГц IMG PowerVR GM 9446 @ 970 МГц Фото 24+16 MP / 64 MP @ 30 к/с 24+16MP / 48MP @ 30 к/с Дисплей 2520×1080 (Full HD+) 21:9 2520×1080 (Full HD+) 21:9 Модем Cat 12 DL / Cat 13 UL, 4×4 MIMO, 3CA, 256QAM Cat 12 DL / Cat 13 UL, 4×4 MIMO, 3CA, 256QAM Связь Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0

Mediatek не уточняет, когда производители смартфонов выведут на рынок свои устройства с процессором Helio P95. Учитывая, что он мало чем отличается от Helio P90, им не потребуется много времени для разработки новых решений.

Источник: gsmarena