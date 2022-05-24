Microsoft анонсировала Dev Box — облачную рабочую станцию для разработчиков

В прошлом году Microsoft запустила облачный сервис Windows 365, позволяющий организациям использовать Windows 10 или Windows 11 через Microsoft Cloud и там же хранить данные. Теперь же в рамках Microsoft Build 2022 представлен Dev Box. Это облачный сервис, который включает в себя приложения и службы, предназначенные для быстрого доступа разработчиков к предварительно настроенной рабочей станции.

Microsoft Dev Box основан на технологии Azure Virtual Desktop, на которой также построена Windows 365, облачная служба Microsoft для ПК. Поэтому администраторам легко управлять Dev Box вместе с облачными ПК в Microsoft Intune и Microsoft Endpoint Manager. Потому Microsoft Dev Box будет работать в любом браузере, а сами машины поддерживают любую интегрированную среду разработки (IDE), комплект разработки программного обеспечения (SDK) или инструменты, работающие поверх Windows. Можно даже создавать кроссплатформенные приложения, используя подсистему Windows для Linux.

«Разработчики могут создавать несколько Dev Box, чтобы экспериментировать с проверкой концепций, хранить свои проекты отдельно или даже распараллеливать задачи между несколькими Dev Box, чтобы не захламлять свою основную среду. Разработчики, работающие с устаревшими приложениями, могут поддерживать Dev Box для более старых версий приложения», — заявили в Microsoft.

Microsoft Dev Box пока можно оценить только в режиме закрытого предварительного просмотра (регистрация в список ожидания здесь), а публичный предварительный просмотр будет доступен «в ближайшие несколько месяцев».