Microsoft добавит в Teams новые функции совместной работы

Компания Microsoft начала свою конференцию для разработчиков Build 2022, на которой анонсировала обновления Microsoft 365.

Microsoft Teams, одно из самых быстрорастущих приложений в экосистеме Microsoft 365, получит несколько новых функций, и одним из самых крупных анонсов является новая функция совместной работы под названием Live Share.

«Live Share – это возможность для ваших приложений выйти за рамки пассивного совместного использования экрана и позволить участникам совместно смотреть, совместно редактировать, совместно создавать и многое другое на собраниях Teams. Разработчики могут использовать новые расширения предварительного просмотра в Teams Client SDK, чтобы легко расширять существующие приложения Teams и создавать возможности Live Share на собраниях» Джефф Тепер, вице-президент подразделения Microsoft 365 Collaboration

Frame.io, Hexagon, Skillsoft, MakeCode, Accenture, Parabol и Breakthru станут одними из первых компаний, которые создадут возможности Live Share в Teams. На изображении ниже показан прототип Live Share от Hexagon, демонстрирующий, как инженеры аннотируют и редактируют 3D-модель в режиме реального времени во время совещания.

Microsoft также объявила, что все разработчики могут создавать компоненты Loop в Microsoft Teams, обновляя существующие адаптивные карты или создавая новые компоненты Loop на основе адаптивных карт. Для тех, кто не знаком с компонентами Loop, они представляют собой элементы (таблица, список задач, параграф и т.д.), которые каждый участник канала Microsoft Teams может редактировать в режиме реального времени.

Компоненты Loop были анонсированы еще на конференции Microsoft Ignite в ноябре, и в настоящее время они работают в Microsoft Teams и Outlook, а благодаря Microsoft Editor и его новым возможностям Context IQ пользователи смогут отображать соответствующие компоненты Loop на основе адаптивных карточек, основываясь на контексте в электронной почте Outlook или чате Teams.

Компания Microsoft дополнительно анонсировала усовершенствования Graph API, которые позволят разработчикам встраивать чаты и сообщения канала Teams в свои приложения.

«Мы представляем несколько новых API в публичной предварительной версии для таких возможностей, как включение чатов с пользователями вне вашего арендатора, определение того, какие сообщения прочитаны, а какие непрочитаны текущим пользователем, а также подписка на пользовательские чаты и изменения в членстве» Джефф Тепер

Эти новые усовершенствования Graph API станут общедоступными позднее этим летом. Конечной целью является предоставление пользователям Teams возможности беспрепятственного сотрудничества между Teams и существующими приложениями без необходимости выполнять какие-либо дополнительные действия.