Microsoft анонсировала девкит мини-ПК с Windows 11 на ARM-чипе Qualcomm и нативную ARM-версию Visual Studio 2022

В рамках проведения мероприятия Build 2022 корпорация Microsoft анонсировала несколько новинок, призванных расширить сферу применения архитектуры ARM. Одной из новинок стал набор разработчика с поддержкой Windows 11 on ARM, который представляет собой миниатюрный ПК, созданный в партнёрстве с Qualcomm.

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ПК Project Volterra содержит процессор Snapdragon и блок NPU, что позволит разработчикам создавать нативные облачные приложения с функциями искусственного интеллекта. Какие-либо подробности об устройстве пока не сообщаются. Известно лишь, что ПК по форме и размеру напоминает Mac mini. Даже название процессора не подверглось огласке, хотя по предварительным данным, используется флагманский чип. Project Volterra можно назвать первым настольным компьютером Microsoft, но компания не планирует продавать его в качестве потребительского продукта. Microsoft поделится более подробными сведениями об устройстве «позже».

Кроме того, Qualcomm анонсировала новый набор инструментов Qualcomm Neural Processing SDK for Windows, который поможет разработчикам исследовать сценарии ИИ в своих приложениях. Microsoft намерена внедрить поддержку NPU в комплексную платформу Windows.

Также стало известно, что Microsoft работает над нативной версией Visual Studio 2022 для Arm64. Предварительная версия программы появится на протяжении нескольких недель, а релиз финальной версии должен состояться до конца года – одновременно с поддержкой Arm64 .NET. Хотя ARM-устройства и ранее могли запускать Visual Studio через эмуляцию x64, некоторые функции не поддерживались, и производительность в таком режиме страдала. Microsoft также подготовила «нативный набор инструментов Arm», который включает:

Visual Studio 2022

Visual Studio Code

Visual C++

Modern .NET 6 and Java

Classic .NET Framework

Windows Terminal

Windows Subsystem for Linux

Windows Subsystem for Android

Источник: The Verge, Windowscentral