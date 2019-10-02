Microsoft анонсировала планшет Surface Pro 7 с долгожданным портом USB-C

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Корпорация Microsoft официально анонсировала новый планшет Surface Pro 7. Устройство сохранило привычный дизайн и прежний размер дисплея – 12,3 дюйма. Экран PixelSense имеет разрешение 2736х1824 точек при соотношении сторон 3:2. Но внутренние компоненты претерпели существенные изменения, по словам представителя компании, устройство было «полностью переработано».

Одним из самых долгожданных нововведений стала интеграция порта USB-C. Устройство перешло на использование новых процессоров Intel Core 10-го поколения. Конфигурация системы может включать 4, 8 или 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель ёмкостью от 128 ГБ до 1 ТБ.

Большое внимание во время анонса было уделено возможностям обновлённого цифрового пера Surface Pen. Оно позволяет редактировать документы Word (например, зачёркивание строчки приводит к её удалению) и электронные таблицы Excel (например, можно вручную написать цифры в ячейке, а затем они будут распознаны).

Новая версия Microsoft Surface Pro 7 поступит в продажу с 22 октября (предварительный заказ можно будет оформить раньше). Цена стартовой конфигурации составляет $749.

Источник:Engadget