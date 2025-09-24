Microsoft будет обучать ИИ на профилях LinkedIn — включено по умолчанию, как выключить

Microsoft добавит в LinkedIn алгоритм, позволяющий ИИ незаметно обучаться на данных пользователей.

Об этом LinkedIn уже сообщила пользователям в электронной рассылке. С другой стороны, сохраняется возможность деактивировать эту функцию в разделе «Настройки»>»Конфиденциальность данных»>»Данные для генеративного улучшения ИИ».

В электронном письме Microsoft отмечается, что LinkedIn будет проводить обучение моделей ИИ для всех пользователей, включая Еврозону, Великобританию и Швейцарию.

«Начиная с 3 ноября 2025 года мы также будем использовать данные участников из вашего региона для совершенствования ИИ-системы создания контента, которая улучшает ваш опыт и помогает нашим участникам эффективнее находить возможности», — говорится в электронном письме LinkedIn.

В LinkedIn подчеркивают, что ИИ может помочь упростить процесс поиска пользователями партнеров и сотрудников. Известно, что в LinkedIn будут обучать модели ИИ на основе публичных профилей и публикаций. Ожидается, что данные будут использованы для обучения моделей ИИ таких функций, как «Редактирование данных с помощью ИИ». В дальнейшем, вероятно, многие публикации, сгенерированные ИИ в LinkedIn, почти не будут отличаться от созданных людьми.

При этом в LinkedIn убеждают, что входе обучения персональные данные пользователей не попадут, например, в Microsoft или к другим аффилированным структурам. Для того, чтобы отказаться от использования персональных данных для обучения ИИ-моделей Microsoft пользователи должны открыть «Настройки»>»Конфиденциальность данных»>»Данные для генеративного улучшения ИИ» и отключить функцию «использовать мои данные для обучения моделей ИИ для создания контента».

«Отключение этой настройки означает, что мы (LinkedIn и наши аффилированные лица) не будем использовать предоставленные вами LinkedIn данные и контент для обучения моделей, которые будут генерировать контент в будущем. Отказ от этой настройки не повлияет на уже проведенное обучение», — объясняют в LinkedIn.

Там также подтвердили, что личные сообщения и посты не будут входить в наборы учебных данных. Юридически LinkedIn остается дочерней компанией Microsoft, однако работает фактически автономно, испытывая минимальное влияние от материнской структуры. Однако как и Microsoft, ее «дочка» активно интегрирует и использует инструменты на базе ИИ. LinkedIn использует для своих функций ИИ модели OpenAI.

Источник: Windows Latest