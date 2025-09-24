Новости ИИ 24.09.2025 comment views icon

Microsoft будет обучать ИИ на профилях LinkedIn — включено по умолчанию, как выключить

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Microsoft навчатиме ШІ на профілях LinkedIn — увімкнено за замовчанням, як вимкнути

Microsoft добавит в LinkedIn алгоритм, позволяющий ИИ незаметно обучаться на данных пользователей.

Об этом LinkedIn уже сообщила пользователям в электронной рассылке. С другой стороны, сохраняется возможность деактивировать эту функцию в разделе «Настройки»>»Конфиденциальность данных»>»Данные для генеративного улучшения ИИ».

Microsoft навчатиме ШІ на профілях LinkedIn — увімкнено за замовчанням, як вимкнути
LinkedIn

В электронном письме Microsoft отмечается, что LinkedIn будет проводить обучение моделей ИИ для всех пользователей, включая Еврозону, Великобританию и Швейцарию.

«Начиная с 3 ноября 2025 года мы также будем использовать данные участников из вашего региона для совершенствования ИИ-системы создания контента, которая улучшает ваш опыт и помогает нашим участникам эффективнее находить возможности», — говорится в электронном письме LinkedIn. 

Microsoft навчатиме ШІ на профілях LinkedIn — увімкнено за замовчанням, як вимкнути
LinkedIn

В LinkedIn подчеркивают, что ИИ может помочь упростить процесс поиска пользователями партнеров и сотрудников. Известно, что в LinkedIn будут обучать модели ИИ на основе публичных профилей и публикаций. Ожидается, что данные будут использованы для обучения моделей ИИ таких функций, как «Редактирование данных с помощью ИИ». В дальнейшем, вероятно, многие публикации, сгенерированные ИИ в LinkedIn, почти не будут отличаться от созданных людьми.

При этом в LinkedIn убеждают, что входе обучения персональные данные пользователей не попадут, например, в Microsoft или к другим аффилированным структурам. Для того, чтобы отказаться от использования персональных данных для обучения ИИ-моделей Microsoft пользователи должны открыть «Настройки»>»Конфиденциальность данных»>»Данные для генеративного улучшения ИИ» и отключить функцию «использовать мои данные для обучения моделей ИИ для создания контента». 

«Отключение этой настройки означает, что мы (LinkedIn и наши аффилированные лица) не будем использовать предоставленные вами LinkedIn данные и контент для обучения моделей, которые будут генерировать контент в будущем. Отказ от этой настройки не повлияет на уже проведенное обучение», — объясняют в LinkedIn.

Там также подтвердили, что личные сообщения и посты не будут входить в наборы учебных данных. Юридически LinkedIn остается дочерней компанией Microsoft, однако работает фактически автономно, испытывая минимальное влияние от материнской структуры. Однако как и Microsoft, ее «дочка» активно интегрирует и использует инструменты на базе ИИ. LinkedIn использует для своих функций ИИ модели OpenAI. 

Источник: Windows Latest

Популярные новости

arrow left
arrow right
Вице-президент Microsoft: Windows 2030 обойдется без мыши и клавиатуры, управлять будут голос и ИИ
Игровую Windows 11 с Asus ROG Xbox Ally перенесли на другие портативные консоли
Windows 11 25H2 уже у вас на ПК, только вы об этом не знаете
Ученые изобрели ИИ-генератор изображений, который почти не потребляет энергии
Строители побеждают программистов: Microsoft рассказала, какие профессии заменит искусственный интеллект
Microsoft Edge становится ИИ-браузером — сравнение товаров, помощь с вкладками и другое в Copilot Mode
В ZeniMax возмущены «бесчеловечными» увольнениями Microsoft — из Elder Scrolls Online ушли «абсолютно важные» люди
Windows 11 vs Phison: следы таинственного сбоя SSD ведут к особой прошивке (обновлено)
"Проводник" Windows 11 получит много обновлений
Оптоволоконная "солома" от Lumenisity и Microsoft уменьшает задержку вдвое: "Самое большое усовершенствование за 40 лет"
Ремонтник консолей наткнулся на "редкую" Xbox, которую заблокировали из-за долгов
WhoFi: Wi-Fi идентифицирует и отслеживает тело человека в пространстве без всяких гаджетов
Asus ROG Xbox Ally выйдет в октябре: с масштабированием Automatic Super Resolution (Auto SR) и программой совместимости игр
Иск к Microsoft из-за прекращения поддержки Windows 10: злоупотребление монополией и пренебрежение безопасностью
48 лет спустя: Microsoft открыла код BASIC по лицензии MIT
Windows Phone возвращается? Microsoft запатентовала складной смартфон с подставкой
Windows 11 получит тест скорости интернета и переработанные настройки
Ноутбуки HP обошли MacBook по популярности в США, восприятие качества Apple снизилось, — опрос
Исследование Microsoft: верочтность распознавнія человеком изображения ИИ «немного больше, чем подбрасывание монеты»
"Каша из багов". Gears of War: Reloaded стартовала в Steam со "скромным" рейтингом в 50%.
Стартап открыто продает конфиденциальные данные граждан за $50
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить