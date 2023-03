OpenAI выпустила GPT-4 – следующее поколение языковой модели ИИ. Она понимает не только текст, но и изображение

Мир уже несколько месяцев активно использует ChatGPT, основанный на предыдущей версии языковой модели OpenAI – обновление сможет устранить недостатки в работе чат-бота, надеемся и те, что касаются предоставления обманчивых или ошибочных ответов.

Компания утверждает, что GPT-4 более «креативная» и может решать сложные задачи с большей точностью благодаря расширенным общим знаниям. Языковая модель может анализировать даже изображения, однако будет отвечать только в текстовой форме.

OpenAI уже сотрудничает с рядом компаний, которые планируют интегрировать GPT-4 в собственные продукты – это электронная платформа изучения языков Duolingo; компания Stripe, разрабатывающая решения для электронных платежей; образовательная организация Khan Academy. Новая модель доступна через ChatGPT Plus — подписку на ChatGPT от $20 в месяц, а ее API впоследствии опубликуют для разработчиков (здесь можно записаться в список ожидания).

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман написал в Twitter, что GPT-4 «все еще имеет недостатки и все еще ограничен».

here is GPT-4, our most capable and aligned model yet. it is available today in our API (with a waitlist) and in ChatGPT+.https://t.co/2ZFC36xqAJ

it is still flawed, still limited, and it still seems more impressive on first use than it does after you spend more time with it.

— Sam Altman (@sama) March 14, 2023