Google анонсировала новые генеративные ИИ-функции в Gmail и «Документах» — без единого упоминания о Bard

Google анонсирует первый пакет продуктов Workspace с интегрированным искусственным интеллектом, похожим по функциям на ChatGPT.

В Google Документах ИИ будет генерировать текст — работу новой функции демонстрируют на примере создания описания для вакансии. Вы даете краткую подсказку, а искусственный интеллект создает детальную схему с требованиями. То же, что мог бы сделать ChatGPT с единственным исключением — функция теперь будет доступна непосредственно в текстовом документе.

Google обещает, что будущие дополнения смогут писать, проверять и переписывать тексты, а также предлагать интересные идеи.

У Gmail уже есть функции «Умного ответа» и «Умного создания», а теперь искусственный интеллект может дополнить небольшое письмо или сократить длинное, а также изменить его тон в более официальный или превратить текст в маркированный список.

Google также разъяснила, какие разработчики смогут использовать этот ИИ, API которого вскоре появится в открытом доступе. Компания также добавит генеративный искусственный интеллект, который назвала PaLM, в облако Vertex AI и App Builder.

В анонсе четко отмечается, что искусственный интеллект — это не замена человеческого письма, креативности и изобретательности; инструмент создан, как подчеркивает Google, и для того, чтобы «держать пользователя под контролем».

Google запустит ИИ-функции в Документах и Gmail для ограниченного круга тестировщиков уже в этом месяце, а немного позже – инструменты станут доступны более широкой публике.

Ранее конкурент Google, Microsoft, инвестировавшая в разработчика ChatGPT $10 млрд, запустила Teams Premium с ИИ-функциями на базе GPT-3.5, а также объявила о планах интегрировать языковую модель в PowerPoint, Word и Outlook.

Источник: 9to5google