Microsoft добавила нативный клиент OpenSSH в Windows 10

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Корпорация Microsoft постоянно предпринимает усилия, что сделать свою операционную систему Windows 10 более дружественной для разработчиков. Ранее была добавлена командная строка Bash, дистрибутивы Ubuntu, SUSE Linux и Fedora.

Теперь же Microsoft внедрила в операционную систему нативный клиент OpenSSH. Он доступен в качестве бета-версии в рамках обновления Fall Creators Update для Windows 10, и его легко включить.

Благодаря добавлению нативного клиента OpenSSH разработчикам больше не нужно будет загружать сторонний клиент, такой как PuTTY, чтобы получить доступ к удаленным серверам. Отметим, для большинства домашних и офисных пользователей компьютеров новая возможность будет бесполезной. Тем пользователям, которые всё же испытывают необходимость в таком инструменте, предлагается видео инструкция по активации OpenSSH в Windows 10.

Источник: The Verge