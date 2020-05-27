



Несмотря на анонс потребительской версии Teams, Microsoft недавно заявила, что в ближайшем будущем не планирует отказываться от Skype, особенно в свете возросшей популярности сервиса во время пандемии COVID-19. Компания заявляет, что продолжит добавлять функции в Skype, и как раз сейчас вышла версия Skype 8.60 с несколькими существенными нововведениями.

В новой версии появилась поддержка одновременного отображения на экране девяти участников групповых видео звонков. При этом формируется сетка 3х3, состоящая из видеосигналов от каждого участника. Данная функция доступна только в настольном приложении Skype. Ранее такая же возможность появилась и в сервисе Teams.

Ещё одно важное новшество – поддержка модерируемых групп. Пользователь может создать группу, в которой определённые участники могут быть администраторами, помогая контролировать ход беседы. Например, в таких группах только администраторы могут начинать звонки. Если у пользователя был ранее созданный групповой чат с назначенными ролями, он автоматически станет модерируемой группой.

Среди прочих новых функций Skype 8.60 упоминаются возможность настроить список реакций на сообщения, чтобы они отображались в предпочитаемом порядке; новые горячие клавиши клавиатуры, которые позволяют выполнять определенные действия в Skype, даже когда окно свёрнуто или не в фокусе. Кроме того, исправлены обнаруженные ошибки и улучшена стабильность работы приложений.

Источник: neowin