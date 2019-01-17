Microsoft едет на MWC 2019, где расскажет о гарнитуре HoloLens 2 и не только

24 февраля в 18:00 по киевскому времени Microsoft проведёт пресс-конференцию в рамках выставки Mobile World Congress, и, похоже, мы наконец узнаем некоторые подробности о втором поколении очков смешанной реальности HoloLens. Среди докладчиков в приглашении указаны генеральный директор Microsoft Сатья Наделла, вице-президент компании Джулия Уайт, а также изобретатель Алекс Кипман. Имя последнего спикера непосредственно связано с такими проектами софтверного гиганта, как Kinect и HoloLens.

После прекращения дальнейшей разработки Windows Phone, Microsoft перестала принимать участие в MWC. До этого компания проводила ежегодные мероприятия, посвящённые обновлениям своей мобильной операционной системы, а также анонсам мобильных устройств. Сейчас это кажется весьма необычным возвращением в Барселону.

Microsoft работает над гарнитурой HoloLens 2 уже много лет, хотя о ней мы практически ничего не знаем. По слухам, очки смешанной реальности следующего поколения под кодовым названием Sydney получат процессор Qualcomm Snapdragon 850, отдельный чип с поддержкой искусственного интеллекта, новейшее поколение датчиков глубины Kinect и самое главное – улучшенное поле зрения.

Приглашение Microsoft не даёт никаких дополнительных сведений о том, что ещё мы увидим на этом мероприятии. Джулия Уайт руководит облачными продуктами, в том числе и платформой Azure, поэтому вероятно будет информация о планах компании в этом направлении.

Источник: The Verge