Microsoft Edge для Linux — бета-версия браузера выйдет уже в следующем месяце





Ранее в этом году Microsoft объявила о планах перенести свой новейший браузер Edge, который она сейчас активно развивает и продвигает, и на Linux (сейчас он доступен только на Windows и macOS). И вот сейчас стали известны более точные сроки — бета-версия Edge станет доступна пользователям Linux уже в следующем месяце (более точная дата пока неизвестна).

Скачать предварительную сборку, когда она станет доступна, можно будет на сайте программы Microsoft Edge Insider, или через встроенный менеджер пакетов Linux. Вполне вероятно, что львиная часть функций и возможностей, доступных сейчас пользователям Edge на Windows и macOS, будет доступна в версии для Linux. Увы, официальных подробностей на этот счет пока нет.

Выпуск версии для Linux, без которого Microsoft сейчас, как известно, не представляет своего будущего, является частью более широких усилий Microsoft побудить корпоративных пользователей использовать Edge.

В рамках крупнейшей ежегодной конференции Ignite 2020 компания Microsoft также анонсировала изменения, которые упростят IT-администраторам доступ к режиму IE mode — он позволяет запускать Internet Explorer непосредственно во вкладке Microsoft Edge. Это улучшения тоже в первую очередь сделано для корпоративных пользователей, которые остаются на старом браузере из-за рабочих приложений. Напомним, с 17 августа 2021 года приложения и сервисы Microsoft 365 прекратят поддержку IE 11.

Наконец, Microsoft разрабатывает режим терминала для нового Microsoft Edge, который скоро будет доступен в предварительной версии. Бизнес сможет использовать его для создания изолированного браузера для интерактивного терминала и цифровых вывесок.

Источник: The Verge