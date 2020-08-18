Microsoft прекратит поддержку Internet Explorer 11 и старой версии Edge в 2021 году





В следующем году Microsoft прекратит поддержку Internet Explorer 11 в своих приложениях и сервисах Microsoft 365. Это произойдёт через год – 17 августа 2021 года.

С этой даты браузер Internet Explorer 11 больше не будет поддерживаться онлайн-сервисами Microsoft, такими как Office 365, OneDrive, Outlook и др. Кроме того, в конце этого года (30 ноября) Microsoft также прекращает поддержку Internet Explorer 11 веб-приложением Microsoft Teams. Таким образом, в дальнейшем для работы с этими сервисами нужно будет использовать другие браузеры.

В корпоративной среде всё ещё существует высокий спрос на браузер Internet Explorer. Microsoft надеется, что клиенты смогут использовать для своих задач новый режим совместимости с Internet Explorer в браузере Microsoft Edge на базе Chromium. С его помощью компании смогут получать доступ к старым сайтам, которые были специально созданы для Internet Explorer, пока Microsoft полностью не откажется от поддержки Internet Explorer 11 в Windows 10.

Вместе с тем, Microsoft планирует прекратить поддержку своей существующей устаревшей версии Microsoft Edge с 9 марта 2021 года. После этого устаревшая версия браузера больше не будет получать обновления безопасности. Microsoft переводит существующих пользователей Windows 10 на новый браузер Edge на базе Chromium, и компания заявляет, что новые устройства и будущие обновления Windows будут включать уже новый браузер Edge.

Источник: The Verge