В Windows 10 появится возможность запускать GUI приложения для Linux (с аппаратным ускорением!)

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Microsoft продолжает активно развивать оболочку Windows Subsystem for Linux (WSL). В рамках конференции Build 2020 компания Microsoft анонсировала следующий шаг — поддержка приложений GUI наряду с аппаратным ускорением. То есть, да, в обозримом будущем в Windows 10 наряду с обычными приложениями Windows можно будет запускать и GUI приложения для ОС Linux. После добавления полноценного ядра Linux в рамках обновления WSL2 (является частью обновления Windows 10 May 2020) и тесной интеграции Проводника Windows 10 с файлами Linux этот шаг в целом видится вполне логичным, но все равно анонс оказался весьма неожиданным.

Это будет реализовано без необходимости использования переадресации X11 пользователями Windows. Новшество главным образом предназначено для разработчиков, чтобы позволить им запускать интегрированные среды разработки Linux (IDE) вместе с обычными приложениями Windows.

И хотя до этого можно было возможно запускать приложения с графическим интерфейсом Linux в Windows, используя сторонний X-сервер, это были лишено всякого практического смысла из-за никудышней графической производительности. Microsoft обещает решить и эту проблему. В Windows 10 вскоре появится аппаратное ускорение GPU с помощью инструментов Linux. В первую очередь это касается сценариев разработки, включающих параллельные вычисления или обучение машинному обучению и модели искусственного интеллекта.

Аппаратное ускорение станет доступно в Windows 10 Insiders Preview в ближайшие несколько месяцев, но финальная версия ожидается осенью с выходом обновления Windows 10 Fall 2020 Update. Что же касается поддержки приложений Linux, Microsoft обещает предоставить больше подробностей позже в этом году.

Напомним, WSL представляет собой дополнительный слой совместимости для запуска Linux-приложений в ОС Windows 10. Первая версия WSL дебютировала в Windows 10 Anniversary Update, которое вышло в августе 2016 года. В новой версии WSL2 основное внимание уделяется не столько базовой функциональности, сколько производительности. Новый инструмент должен существенно повысить скорость запуска и работы Linux-приложений, а также заметно сократить аппетиты по части оперативной памяти.

Ранее Microsoft отделила ядро Linux от Windows, чтобы обновлять его отдельно через Центр обновления Windows. Компания также обещает пересобирать ядро ​​WSL после каждого релиза новой стабильной версии ядра Linux с длительным сроком поддержки, чтобы пользователи всегда имели возможность воспользоваться последними новшествами. Актуальная долгосрочная стабильная версия Linux носит номер 5.4.