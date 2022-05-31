Microsoft Edge обеспечит доступ к заметкам и другим сохраненным файлам с разных устройств

На Build 2022 корпорация Microsoft объявила о грядущем появлении в браузере Edge инструмента для разработчиков WebView2 «в течение следующих нескольких месяцев». А недавно стало известно, что Microsoft тестирует функцию Drop. Она позволит пользователям сохранять контент и синхронизировать его между различными устройствами (по своей сути это похоже на «Сохраненные сообщения» в Telegram) через OneDrive. Drop является частью развертывания Edge Canary.

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Drop доступен не для всех пользователей, но протестировать новый функционал можно попробовать, установив Microsoft Edge Canary 104 и поискать его в Настройки> Внешний вид. Эту функцию заметила и продемонстрировала компания Neowin.

«Ваши файлы и заметки будут доступны на всех ваших мобильных устройствах и ПК, на которых вы вошли в систему», — сказано в описании.

Еще одна интересная функция, которую тестирует Microsoft, — это собственный VPN для Edge под названием Secure Network. Как и Drop, она доступна для ограниченного числа пользователей на канале Canary.