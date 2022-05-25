Новые возможности Microsoft Edge — оптимизации PWA и WebUI/UWP и обновление инструмента Edge Dev Tools

С 15 июня 2022 года поддержка Internet Explorer 11 прекратится. Его заменит Edge (но будет доступен режимом IE в новом браузере). На Build 2022 корпорация Microsoft объявила о нововведениях в браузере Microsoft Edge для разработчиков.

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WebView2 станет доступным для WinUI 2/UWP «в течение следующих нескольких месяцев» (как и инструмент.NET MAUI). В будущем WebView2 появится на еще большем количестве платформ, включая Xbox и Hololens.

«Переход на Microsoft Edge и WebView2 может значительно повысить производительность. В тестах, проведенных Cerner Corporation, использование Microsoft Edge WebView2 сократило время рендеринга на 85%, нагрузку на ЦП на 33% и использование ОЗУ на 32% по сравнению с Internet Explorer», — отметили в Microsoft.

Использование прогрессивных веб-приложений (PWA) в последнее время резко возросло, поэтому анонсированы нескольких обновлений для PWA на базе Microsoft Edge: новые API для обработки протоколов по умолчанию и улучшения уведомлений (будут помечаться как поступающие из самого приложения, а не из браузера Microsoft Edge). Теперь пользователи могут найти PWA рядом с собственными приложениями в Microsoft Store. Microsoft также переработала страницу приложений в Microsoft Edge и создала новый интерфейс Apps Hub, добавлена синхронизация приложений между устройствами.

Усовершенствованный сайт PWABuilder включает в себя новый проект PWA Starter и новое расширение VSCode — PWA Studio, — которое упрощает процесс создания и публикации PWA в Microsoft Store. В PWABuilder также добавлена поддержка развертывания на устройствах виртуальной и смешанной реальности — как HoloLens, так и Meta Quest.

DevTools браузера недавно получил обновление, которое упростит использование инструментов. На панели действий появились характерные значки инструментов для упрощения навигации, ее можно настроить с помощью более чем 30 доступных инструментов. В упрощенном пользовательском интерфейсе также появится больше возможностей, включая поддержку всплывающих подсказок при наведении на панель курсора.

Протестировать новый пользовательский интерфейс DevTools можно через Focus Mode, который в настоящее время доступен на всех каналах DevTools.

Microsoft выпустила набор новых мощных инструментов, которые упрощают исследования памяти и производительности в DevTools и позволяют безопасно выполнять отладку в рабочей среде с помощью исходных карт с сервера символов Azure Artifacts.