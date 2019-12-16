Microsoft еще на месяц отсрочила казнь мобильной Windows 10 Mobile — до 14 января. В этот же день завершится поддержка Windows 7





10 декабря 2019 года Microsoft окончательно прекратила официальную поддержку последней версии своей мобильной платформы Windows 10 Mobile (1709). По крайней мере, все так считали, но похороны мобильной Windows, которая, по факту, мертва уже очень давно, оказались преждевременными.

10 декабря в день предполагаемых похорон Windows 10 Mobile (1709) разработчик выпустил прощальное накопительное обновление Windows 10 Mobile под номером KB4522812. И на соответствущей странице официального сайта технической поддержки Microsoft есть дополнительное обновление о продлении поддержки еще на месяц — до 14 января 2020 года. Таким образом, именно 14 января 2020 года должно стать официальной датой смерти последней версии Windows 10 Mobile 1709 — после этой перестанут выходить обновления, а также отключится резервное копирование и другие внутренние службы Microsoft.

Это шаг видится крайне странным, особенно на фоне того, что поддержка пакета офисных приложений Office на мобильном Windows 10 Mobile истекает только 12 января 2021 года. С другой стороны, возможно это решение как-то связано с Windows 7. Как известно, в этот же день, 14 января 2020 года истекает бесплатная расширенная поддержка Windows 7, после чего прекратится выпуск обновлений системы безопасности. Что интересно, на следующий день после этого, 15 января, должен состояться релиз нового браузера Edge на движке Chromium, который, к слову, будет поддерживать «семерку» — после 14 января Microsoft предложит платную расширенную поддержку Windows 7 для бизнес-пользователей, а остальных попытается согнать на Windows 7 с помощью надоедливых полноэкранных уведомлений.

Источник: Microsoft