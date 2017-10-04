Microsoft купила виртуальную социальную сеть AltspaceVR

Корпорация Microsoft купила проект социальной сети в условиях виртуальной реальности – AltspaceVR.

Отметим, в AltspaceVR можно было наблюдать различные комедийные сценки или обсуждение дебатов президентских выборов. Соцсеть начала работать в 2015 году и позволяла получать доступ при помощи Oculus Rift, Gear VR, HTC Vive и других гарнитур виртуальной реальности. Но в июле этого года платформа была неожиданно выключена из-за отсутствия финансирования. После этого проходили обсуждения дальнейшей судьбы проекта и возможного возобновления работы с неназванными сторонами.

Теперь команда AltspaceVR присоединится к Microsoft. При этом компания заинтересована в сохранении существующего сообщества. Первые несколько месяцев после покупки будут посвящены укреплению сообщества и обеспечению того, чтобы AltspaceVR оставался дружественным, гостеприимным и ярким местом, где можно пообщаться в виртуальной реальности.

Несмотря на скорый запуск собственной платформы смешанной реальности Windows Mixed Reality, Microsoft не намерена прекращать поддержку конкурирующих решений. AltspaceVR продолжит работать на ПК и Mac в 2D режиме, а также на гарнитурах HTC Vive, Oculus Rift, Daydream от Google и Samsung Gear VR, заявил представитель компании.

Источник: The Verge