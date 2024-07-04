Microsoft «мстила» работникам, которые брали оплачиваемый отпуск — теперь им заплатят более $14 млн

Microsoft заплатит $14,4 млн за урегулирование дела в Калифорнии по обвинениям в мести сотрудникам, которые взяли защищенный законом отпуск.

Департамент гражданских прав Калифорнии уже объявил о предложенном урегулировании. После одобрения судьей штата почти все деньги пойдут калифорнийским работникам, которые взяли отпуск по уходу за ребенком, по уходу за членом семьи или отпуск по инвалидности с 2017 года по настоящее время и которые решили принять участие в урегулировании.

В Департаменте заявили, что «обжалованная политика и практика Microsoft имеет негативное дискриминационное влияние на основе пола и инвалидности». Работники сообщили, что испытывают беспокойство по поводу мести после того, как попросили защищенный законом отпуск.

Согласно жалобе, Microsoft не делает достаточно, чтобы помешать менеджерам рассматривать защищенный отпуск при оценке «влияния» сотрудника. Это фактор, используемый для расчета ежегодных бонусов, продвижения по службе, вознаграждений акциями и увеличения заслуг. В Microsoft, которая базируется в Редмонде, штат Вашингтон, работает около 6700 человек из Калифорнии из общего числа 221 тыс. человек.

В рамках мирового соглашения корпорация Microsoft проведет обучение для прямых руководителей и руководителей второго уровня штатных работников в Калифорнии, а также для сотрудников отдела кадров, которые имеют дело с бонусами и повышением заслуг. Руководители также получат указания не учитывать защищенный отпуск при принятии решений относительно «влияния». Консультант APTMetrics будет отвечать за контроль соответствия.

В то же время отмечается, что под руководством генерального директора Сатья Наделла Microsoft стремилась диверсифицировать свою руководящую верхушку, а также стала более чуткой к проблемам, связанным с преследованиями и дискриминацией. Процент женщин на уровне партнеров, руководителей и директоров с годами увеличился. Согласно последнему отчету компании о разнообразии, в 2023 году в основной компании Microsoft женщины составляли 31,2% рабочей силы против 27,6% в 2019 году. В 2022 году после голосования акционеров Microsoft заявила, что пересмотрит свои правила в отношении сексуальных домогательств и гендерной дискриминации после того, как в отчете сторонней группы были обнаружены проблемы с рассмотрением жалоб компанией.

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Источник: nbcwashington