Microsoft назначила президентом Blizzard экс-руководительницу Call of Duty Джоанну Фарис

Microsoft назначила бывшего генерального менеджера Call of Duty Джоанну Фарис президентом издательского подразделения Blizzard Entertainment, занимающегося разработкой игр.

Microsoft, которая осенью приобрела Activision Blizzard за 69 млрд долларов, также сообщила, что Мэтт Кокс перебрал на себя роль старшего вице-президента Blizzard и генерального менеджера Call of Duty, и что решение вступает в силу немедленно.

Фарис, чье назначение вступит в силу 5 февраля, присоединилась к Activision Blizzard в 2018 году после более чем десятилетней работы в NFL (Национальной лиге по американскому футболу), передає Reuters.

На прошлой неделе Microsoft уволила 1 900 сотрудников в Activision Blizzard и Xbox. Майк Ибарра и Аллен Адам, которые были президентом и главным дизайнером Blizzard соответственно, покинули компанию.