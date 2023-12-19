Новости Авто 19.12.2023 в 11:15 comment views icon

Microsoft объединилась с TomTom, чтобы принести в авто разговорного помощника на искусственном интеллекте

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Юрій Орос

Автор новин

Microsoft объединилась с TomTom, чтобы принести в авто разговорного помощника на искусственном интеллекте

Компания TomTom объявила о создании в сотрудничестве с Microsoft «полностью интегрированного разговорного автомобильного помощника на основе искусственного интеллекта», который должен появиться на информационно-развлекательных платформах в ближайшем будущем. Компания сделала несколько смелых заявлений по ИИ, заявив, что он предложит «совершенное голосовое взаимодействие» и позволит пользователям общаться естественным образом для навигации, поиска остановок на маршруте, управления бортовыми системами, открывания окон и почти всего, что водители делают во время движения.

Компания, наиболее известная своими GPS-платформами, сотрудничала с Microsoft для разработки этого ИИ-ассистента. Технология использует обширные языковые модели OpenAI, а также продукты Microsoft, такие, как Azure Cosmos DB и Azure Cognitive Services. Cosmos DB – это многомодельная база данных, а Cognitive Services – набор API для использования в приложениях с искусственным интеллектом, передает Engadget.

TomTom обещает, что голосовой ассистент можно будет интегрировать в разные интерфейсы, предлагаемые крупными автопроизводителями, заявляя, что автомобильная компания сохранит право собственности на свой бренд. Так это может начать появляться в автомобилях разных производителей. Компания пока не объявила окончательное партнерство с известными производителями транспортных средств.

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