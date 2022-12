Microsoft обещает как минимум 10 лет выпускать игры Call of Duty на Nintendo, если сделка с Activision Blizzard не будет сорвана

Корпорация Microsoft обещает, что если сделка по покупке Activision Blizzard будет успешно завершена, то она будет выпускать игры Call of Duty для консолей Nintendo и делать их доступными на таких консолях на протяжении 10 лет. Об этом сообщил генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер в сервисе Twitter.

Microsoft has entered into a 10-year commitment to bring Call of Duty to @Nintendo following the merger of Microsoft and Activision Blizzard King. Microsoft is committed to helping bring more games to more people – however they choose to play. @ATVI_AB

— Phil Spencer (@XboxP3) December 7, 2022