Microsoft обещает как минимум 10 лет выпускать игры Call of Duty на Nintendo, если сделка с Activision Blizzard не будет сорвана

Корпорация Microsoft обещает, что если сделка по покупке Activision Blizzard будет успешно завершена, то она будет выпускать игры Call of Duty для консолей Nintendo и делать их доступными на таких консолях на протяжении 10 лет. Об этом сообщил генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер в сервисе Twitter.

«Microsoft стремится помогать предлагать больше игр большему количеству людей — независимо от того, где они предпочитают играть», — добавил Фил Спенсер.

Microsoft has entered into a 10-year commitment to bring Call of Duty to @Nintendo following the merger of Microsoft and Activision Blizzard King. Microsoft is committed to helping bring more games to more people – however they choose to play. @ATVI_AB — Phil Spencer (@XboxP3) December 7, 2022

Ранее в одном из интервью он сказал, что компания намерена относиться к Call of Duty как к Minecraft, которая доступна на разных платформах, и что он «хотел бы увидеть [игру]» на Switch. 10-летнее обязательство потенциально означает, что игры серии Call of Duty также будут выпущены для преемников нынешней консоли Switch.

Кроме того, Спенсер сообщил, что после закрытия сделки Microsoft продолжит предлагать Call of Duty в Steam. Эти заявления могут быть попыткой успокоить Федеральную торговую комиссию (FTC) и склонить регуляторов на свою сторону. Как ожидается, FTC обсудит приобретение Activision Blizzard на закрытом заседании в четверг, где агентство решит, предпринимать ли шаги для блокирования сделки.

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По данным ресурса Politico, что Microsoft не удалось убедить сотрудников FTC, и комиссия, скорее всего, уже в этом месяце подаст антимонопольный иск, чтобы заблокировать сделку. FTC якобы обеспокоена тем, что покупка даст Microsoft несправедливое преимущество и снизит конкуренцию на рынке.

Источник: Engadget