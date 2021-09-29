



На презентации Windows 11, которая выходит 5 октября, Microsoft объявила о перезапуске собственного цифрового магазина приложений Windows. Для его популяризации компания внесла несколько серьезных изменений в политику: с 1 августа снизили обязательную комиссию (для приложений до 15%, для игр — до 12%), а сейчас анонсировали открытие площадки для всех сторонних магазинов приложений.

В ближайшие месяцы в Windows Store появятся первые сторонние магазины — Epic Games Store и Amazon Appstore. Причем последний будет тесно интегрирован в Windows Store благодаря сотрудничеству Microsoft и Amazon с целью добавления в Windows 11 поддержки приложений Android. Напомним, на релизе Windows 11 этой функции не будет — она вот-вот станет доступной для тестирования в рамках Windows Insiders, но официальный запуск ожидается только в 2022 году.

В июне глава направления Windows Панос Панай зазывал в обновленный Windows Store и популярный магазин игр Steam, но Valve пока не делала никаких объявлений по этому поводу.

С другой стороны, к настоящему моменту уже многие сторонние разработчики воспользовались смягчением политики Windows Store. В их числе такие популярные приложения, как Discord, Zoom, VLC, TeamViewer и Visual Studio Code. Кроме того, в Windows Store даже появились прогрессивные веб-приложения (Progressive Web Apps, PWA) — Reddit, Wikipedia, TikTok, Tumblr и другие. Microsoft теперь рада видеть в Windows Store и сторонние браузеры, так что Google для добавления Chrome больше не нужно прибегать к различным ухищрениям.