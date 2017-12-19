Google добавила браузер Chrome в магазин Windows Store, сделав это весьма необычным способом

На прошлой неделе стало известно, что за полгода Apple так и не успела подготовить к выходу в Microsoft Store собственное ПО iTunes, которое давно поддерживает Windows, и оно появится в магазине лишь в следующею году. Но было большой неожиданностью, когда об этом впервые объявили на конференции Build 2017. Браузер Google Chrome тоже не из тех приложений, которые можно смело ожидать в Windows Store. И, тем не менее, на этой неделе оно там появилось. Правда, Google добавила Chrome в магазин Windows Store весьма необычным способом.

Вместо привычного установочного файла Chrome компания Google добавила файл-ссылку, который попросту перенаправляет пользователя на соответствующую страничку для загрузки браузера на сайте Google. Ссылка на загрузку установочного файла Chrome открывается в браузере, установленном по умолчанию.

Вот так Google одновременно весьма оригинально высмеял Windows Store и ясно дал понять, что в обозримом будущем не планирует добавлять свой браузер в магазин Microsoft.

Этому есть множество объяснений, но самой главным и наиболее очевидной является причина, связанная с ограничениями ОС Windows 10 S. Все без исключения приложения Windows Store, предназначенные для просмотра веб-страниц, должны использовать движки HTML и JavaScript, которые предоставляет Windows 10. А браузер Google Chrome, как известно, использует собственный движок Blink. То есть, Google нужно выпускать специальную версию Chrome, чтобы пользователи «урезанной» версии Windows 10 с приставкой S не ощущали себя обделенными. Напомним, эта версия Windows 10 в числе прочего отличается тем, что не может запускать какие-либо приложения помимо тех, что есть в магазине. Но как показала история с Windows Phone, где тоже требовалась специальная версия браузера, Google на это пойдет едва ли. Особенно с учетом того, что доля Windows 10 S на рынке соответствующих устройств весьма незначительна. Так что Google вполне может позволить себе проигнорировать Windows 10 S и просто добавить просто ссылку для загрузки браузера с официального сайта. Мало ли, может кто-то не сможет «нагуглить» ее в поисковике.

Источник: The Verge