Microsoft раскрыла детали о новой Xbox Series X: дата выхода и цена

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Компания Microsoft объявила о выпуске обновленной версии игровой консоли Xbox Series X без дискового привода.

Обновленная Xbox Series X будет иметь встроенный накопитель объемом 1 ТБ и поддерживать только цифровые версии игр. Внешний вид консоли претерпел изменения — теперь у нее белый цвет, что приближает ее по дизайну к младшей модели Xbox Series S. Несмотря на слухи о возможных технических усовершенствованиях, официальная страница продукта не содержит информации о существенных изменениях в аппаратной части, кроме удаления дискового привода.

Microsoft также анонсировала выпуск двух дополнительных моделей консолей. Первая — это специальное издание Xbox Series X «Galaxy Black» с объемом накопителя 2 ТБ. Эта версия отличается уникальным дизайном корпуса и контроллера с узором в виде звездного неба. Ее стоимость будет составлять $599,99. Вторая новинка — это Xbox Series S с накопителем на 1 ТБ, которая будет стоить $349,99.

Все три новые модели консолей поступят в продажу 15 октября 2024 года. По словам представителей Microsoft, консоли будут доступны во всех регионах, где сейчас поддерживаются устройства Xbox. Для американских пользователей уже открыта возможность сделать предзаказ на новые консоли.

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Источник: Xbox, Dexerto

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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