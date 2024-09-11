Xbox запустила тариф Game Pass Standard за $15 — без Starfield, Diablo IV и других хитов

Более 40 ранее доступных игр перешли в тариф Game Pass Ultimate.
Microsoft ввела новый тариф Xbox Game Pass Standard, который заменил предыдущий Xbox Game Pass for Console. Цена нового тарифа составляет $14,99 в месяц. Однако по информации Eurogamer, помимо потери доступа к новым релизам в день их выхода, подписчики Standard также не смогут играть в некоторые из самых популярных игр, которые ранее были доступны в каталоге Game Pass.
Среди самых заметных отсутствующих игр в новом тарифе — Call of Duty: Modern Warfare 3, Diablo 4, Starfield и Senua’s Saga: Hellblade 2. Кроме того, из каталога исчезли менее известные, но интересные проекты, такие как Still Wakes the Deep, Another Crab’s Treasure, Botany Manor и Flintlock: The Siege of Dawn. Сравнить списки игр, доступные для разных тарифов, можно на странице Game Pass. У тарифа Standard доступно 370 игр, а Ultimate — 508.
Также в новом тарифе Standard нет поддержки EA Play, поэтому игроки теряют доступ к коллекции игр этого популярного издателя.
Компания Microsoft объяснила, что новые релизы могут появляться в тарифе Standard через «12 месяцев или более» после их выхода на Game Pass Ultimate.
Стоит отметить, что максимальный период, на который можно оформить подписку, теперь составляет 13 месяцев. Обновленный список доступных тарифов Game Pass с новыми ценами выглядит следующим образом:
- Xbox Game Pass Core: $9,99 в месяц, более 25 игр, возможность онлайн игры, специальные акции/скидки
- Xbox Game Pass Standard: $14,99 в месяц, сотни игр, возможность онлайн игры и специальные акции и скидки
- PC Game Pass: 230 грн в месяц, сотни игр, игры в день релиза, EA Play и специальные акции и скидки
- Xbox Game Pass Ultimate: $19,99 в месяц, с сотнями игр, играми в день релиза, EA Play, возможностью онлайн игры, а также акциями, скидками и др.
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