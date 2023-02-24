Microsoft полноэкранными баннерами подталкивает пользователей устанавливать Windows 11 даже на неподдерживаемых ПК

Корпорация Microsoft проявляет немалую активность в переманивании пользователей Windows 10 на более современную Windows 11. Это уже далеко не новость. Но сейчас усилия компании в этом направлении стали ещё более активными.

В сети начали появляться жалобы на вводящую в заблуждение рекламу, в которой Microsoft пытается побудить пользователей начать установку Windows 11 на неподдерживаемых ПК. Речь идёт о системах, характеристики которых не соответствуют минимальным системным требованиям новой ОС.

Изначально на ситуацию пожаловался один из энтузиастов Windows под ником PhantomOcean3. Отмечается, что окно с рекомендацией установить Windows 11 имеет запутанные элементы управления. Одна из двух крупных кнопок предлагает обновить ОС прямо сейчас, а вторая тоже ведёт к установке обновления, но позже. Кнопка «Оставить Windows 10» расположена внизу и едва заметна.

Деактивация этого баннера приведет к появлению другого экрана с надписью «Microsoft рекомендует Windows 11 для вашего ПК». Главная проблема в данном случае заключается в том, что «рекомендация» появляется даже на тех компьютерах, которые несовместимы с новой ОС.

Как сообщил PhantomOcean3, Microsoft начала предлагать ему обновиться до Windows 11 в виртуальной машине с версией Windows 10 22H2 на ПК без необходимого TPM и всего с 2 ГБ оперативной памяти. Попытка установить Windows 11 не удалась. Другие пользователи также жалуются на подобные ситуации.

Добавим, одновременно Microsoft начала выводить уведомление о несоблюдении системных требований на тех компьютерах с Windows 11, которые имеют старые процессоры и лишены модуля TPM. При этом зачастую рекомендуется вернуться к Windows 10.

По данным StatCounter, по состоянию на январь 2023 года на долю Windows 10 приходилось 68,75% всех Windows-систем, в то время как Windows 11 была установлена только на 18,13%.

Источник: gadgettendency