«Требования к системе не соблюдены»: Windows 11 начала выводить на неподдерживаемых ПК водяной знак с предупреждением

На момент выхода Windows 11 корпорация Microsoft установила достаточно строгие системные требования для установки новой ОС. Многие компьютеры не соответствовали им из-за использования процессоров предыдущих поколений. Вместе с тем Microsoft позволяла устанавливать Windows 11 на неподдерживаемые системы. Но, похоже, такому лояльному отношению приходит конец.

После обновления Windows 11 в январе 2023 года некоторые пользователи сообщают, что начали видеть на своих рабочих столах водяной знак, предупреждающий их о несоответствии системным требованиям. Microsoft на своих ресурсах уточнила, что в правом нижнем углу экрана появился новый водяной знак с надписью «Требования к системе не соблюдены», направляющий в меню настроек. Некоторые пользователи сообщают, что Microsoft предлагает вернуться к использованию Windows 10.

Напомним, официально Windows 11 не поддерживает системы с процессорами, старше Intel 8-го поколения (Coffee Lake) и AMD на базе архитектур Zen+ или Zen 2. Основная причина заключается в том, что Microsoft требует наличия модуля TPM 2.0 для запуска Windows 11 с целью обеспечения безопасности.

Это требование подвергалось критике, хотя оно было не очень строгим, и заинтересованные пользователи могли установить Windows 11 на системы со старыми процессорами. В прошлом году Microsoft тестировала уведомлений о несоответствии системным требованиям. И теперь, похоже, начался очередной этап этого тестирования, за которым вполне может последовать окончательное ограничение возможности запуска Windows 11 на неподдерживаемых системах.

Что интересно, некоторые пользователи сообщают о появлении водяного знака о несоответствии системным требованиям для работы Windows 11, хотя они используют новые компьютеры с подходящими процессорами. В таком случае рекомендуется проверить настройки BIOS и убедиться, что функция TPM активна.

Источник: techspot