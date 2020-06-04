Утечка изображений показала, как будет выглядеть новый Xbox Store для Windows
На прошлой неделе некоторые участники программы Xbox Insiders обнаружили, что на их консолях Xbox One появилось новое приложение под названием Mercury, хотя в то время оно казалось непригодным для использования. Как ожидается, Mercury станет новым интерфейсом для Xbox Store, с более современным дизайном и использованием новой базовой архитектуры.
Теперь же в сервисе микроблогов Twitter опубликовали информацию и скриншоты приложения Mercury, запущенного на компьютере под управлением Windows 10. Изображения демонстрируют полностью обновлённый интерфейс магазина Xbox Store для Windows 10 с элементами Fluent Design, аналогичными тем, которые были обнаружены в новом приложении Xbox, вышедшем в прошлом году.
А вот и скриншоты приложения «Mercury» для Xbox One, запущенного на Windows 10. Microsoft готовит глобальный редизайн магазина Xbox Store 😏 pic.twitter.com/P1VA8igwia
— Community (@wincommunity) June 3, 2020
Также стало известно, что приложение под названием Microsoft Store сейчас доступно в разделе About, но оно позволяет только находить и устанавливать Xbox-игры.
Покупка Xbox-игр в Windows 10 всегда была нелёгкой задачей. Но в ноябре 2018 года Фил Спенсер заявил о намерении изменить ситуацию. Летом прошлого года Microsoft представила новое приложение Xbox, которое включало в себя социальные функции и доступ к Xbox Game Pass, а также новый магазин. И теперь появляется новый дизайн для этого магазина.
В то же время, предыдущее приложение Xbox было переименовано в Xbox Console Companion. И теперь оно направляет пользователей на загрузку нового приложения Xbox, и дополнительно отмечается, что приложение Xbox заменяет Xbox Console Companion.
A new sidebar on the left of the Xbox Companion app pushing us to download a new Xbox Beta app just came out this morning on my Release Preview Insider PC.
Here’s the link to the new app (XboxInstaller.exe file):https://t.co/Z4OE9ubwOF@ALumia_Italia @flobo09 pic.twitter.com/L4mEuiNYft
— Jean Blanc (@JeanoLeBlanco) June 2, 2020
Это может говорить о том, что в будущем приложение Xbox будет больше сосредоточено на социальных функциях, а раздел магазина будет перенесён в собственное приложение, упомянутое выше Mercury. Однако в настоящее время приложение Xbox Console Companion всё ещё включает некоторые функции, которых нет в новом приложении Xbox. Поэтому неясно, планирует ли Microsoft совсем отказываться от этого приложения, или оно останется в качестве дополнительного инструмента, или эти функции будут перенесены в новое приложение Xbox, или же эти функции будут полностью потеряны.
Источник: neowin