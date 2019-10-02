Microsoft показала Surface Neo — складной мобильный ПК с двумя дисплеями под управлением ОС Windows 10X





Больше десяти лет прошло с тех пор, как появились первые слухи о разработке корпорацией Microsoft мобильного устройства с двумя дисплеями. И во время сегодняшнего мероприятия компания наконец показала такое устройство, получившее название Surface Neo. Новинка работает под управлением специальной версии операционной системы Windows 10X.

Пока что Surface Neo всё ещё является прототипом. В то время как некоторые другие производители решили создать один большой сгибаемый дисплей в складном устройстве, в Microsoft пошли иным путём. Продемонстрированный гаджет обладает двумя отдельными экранами, между которыми имеется достаточно большое свободное пространство. Диагональ каждого дисплея составляет 9 дюймов, для их защиты используется стекло Gorilla Glass. Каждая часть устройства имеет толщину 5,6 мм, а масса составляет 655 г. В сложенном виде оно выглядит как большой ноутбук. Судя по всему, шарнир позволяет раскрывать устройство на 360 градусов.

Surface Neo оснащается специально модифицированным процессором Intel Lakefield, который в Microsoft называют «гибридным». Он содержит графическое ядро 11-го поколения, которое контролирует вывод изображения на оба экрана одновременно.

Аппарат комплектуется достаточно оригинальной отдельной клавиатурой. Она крепится к задней части при помощи магнитных креплений, но её можно перевернуть таким образом, чтобы клавиатура расположилась на одном из экранов. В таком случае на экране появятся другие опции ввода в дополнительном пространстве, например, ввод смайликов или использование этой области в качестве трекпада. Также можно просто использовать клавиатуру отдельно, что обеспечивает полный обзор обоих экранов. Кроме того, печатать можно и на виртуальной клавиатуре, выводимой на одном из экранов, но вряд ли такой способ будет удобным для больших текстов. Устройство также комплектуется новым цифровым пером Surface pen, которое крепится на задней части Surface Neo.

Более подробные сведения о новинке пока не сообщается. Microsoft планирует вывести мобильное устройство с двумя экранами на рынок к следующему сезону новогодних праздников.

Источник: The Verge