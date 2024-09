8-ядерный Snapdragon X Plus: бюджетный чип от Qualcomm для доступных ноутбуков Copilot+ PC

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Qualcomm представила новую систему-на-чипе серии Snapdragon X. Новый Snapdragon X Plus — это немного упрощенная версия, предназначенная для создания более доступных ноутбуков Windows 11 on Arm.

До этого Qualcomm предлагала процессоры серии Snapdragon X в конфигурациях с 12 (Snapdragon X Elite) или 10 (Snapdragon X Plus) вычислительными ядрами. Ноутбуки на базе этих SoC продавались по цене от $999 и выше. Новая версия Snapdragon X Plus имеет 8 ядер CPU, однако сохранила тот же нейронный блок с производительностью 45 TOPS, который доступен в топовой версии X Elite. Цена ноутбуков с 8-ядерным чипом будет начинаться с $800.

Чтобы достичь такой более низкой цены, 8-ядерный процессор Snapdragon X Plus имеет менее мощный графический процессор и немного более низкую тактовую частоту CPU. Фактически существует две разновидности 8-ядерного процессора X Plus: один с GPU производительностью 1,7 TFLOPS и чуть более мощный вариант с GPU производительностью 2,1 TFLOPS (появится в первой половине 2025 года). Для сравнения, 10-ядерный Snapdragon X Plus имеет GPU, выдающий 3,8 TFLOPS.

Несмотря на некоторые ограничения, Qualcomm обещает, что этот бюджетный чип все еще обеспечивает превосходную производительность, опережая Intel Core Ultra 5 125U и AMD Ryzen 8460U как в одноядерных, так и в многоядерных тестах. Он также противостоит процессору Apple M2, который есть в MacBook Air, обеспечивая лучшую многопоточную производительность и возможность вывода на три внешних дисплея вместо одного.

Онлайн-курс "Кольорокорекція" від Skvot. Навчись створювати вау-ефект у відео за допомогою кольору. Опануй скіл, який робить меджик із будь-яким контентом — в рекламі, фільмах, кліпах чи навіть у відео для соціальних мереж. . Детальніше про курс

Предварительные тесты производительности 8-ядерного Snapdragon X Plus демонстрируют в Geekbench 6 результаты 2433 балла для одноядерного теста и 11446 для многоядерного режима тестирования. В Cinebench 24 в многоядерном тесте получен результат в 686 баллов — между Intel Core Ultra 5 и 7.

Основные производители Windows-ноутбуков, включая HP, Dell, Lenovo и Samsung, готовы к поставке устройств с этим новым чипом, начиная с сегодняшнего дня.

Источник: windowscentral

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.