Новости Технологии 28.02.2024 в 10:01 comment views icon

Новый план Intel — 40 млн процессоров для компьютеров с ИИ в этом году и 60 млн в 2025 году

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Владимир Скрипин

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

Сначала Microsoft с уверенностью назвала 2024 год годом AI PC, а сейчас настало время сеанса «астрологии» от Intel, которая нацеливается на 100 млн компьютеров с искусственным интеллектом за два года.

Intel inside AI PC

Новую стратегию на рынке ПК и цели на будущее очертил вице-президент Intel Дэвид Фенг (отвечает за подразделение Client Computing Group — процессоры и наборы логики для персональных компьютеров) в рамках выставки MWC 2024, которая в эти дни довольно незаметно проходит в Барселоне.

Сейчас Intel тесно сотрудничает с Microsoft над определением критериев этого самого AI PC. Ключевыми элементами концепции «AI PC» есть специальная кнопка Copilot, чатбот и другие широкие усилия Microsoft в области ИИ,а также процессоры Intel Core Ultra со встроенной графикой и отдельным нейронными процессорами для моделей ИИ в актуальной платформе vPro для бизнес-ноутбуков.

Большие языковые модели и искусственный интеллект — новое золото на текущем этапе борьбы Microsoft, Meta, Google и NVIDIA за первенство в создании передовых чипов. Достаточно взглянуть на динамику котировок акций и финансовые показатели этих компаний за несколько последних лет особенно у «зеленого» чипмейкера, который за 2023 год подорожал в 5,5 раза и на днях в моменте вышел на $2 трлн рыночной капитализации. Все крупные производители ПК, кроме Apple, подтвердили планы по выпуску компьютеров с искусственным интеллектом позже в этом году.

Microsoft знову дорожче Apple, а вся «велика сімка» — понад $12 трлн (30% індексу S&P 500). 20 найбільших компаній за капіталізацією

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Что сейчас с рынком ПК

60 млн в следующем году — довольно амбициозная цель для Intel, учитывая, что это более 20% прогнозируемого мирового рынка ПК в 2025 году, отмечает Asia Nikkei. По данным Counterpoint Research, в 2023 году мировой рынок ПК обвалился на 14%. Но есть и хорошие новости — первые признаки оживления спроса, которые вселяют надежду на отскок до доковидных времен уже в этом году. Собственно, аналитики Jon Peddie Research в недавнем отчете зафиксировали рост поставок процессоров для ПК на 24% по итогу последнего квартала 2023 года.

Мы сделали скриншот и запомнили — за два года посмотрим, удастся ли в конце концов Intel быть inside 100 млн ПК с ИИ.

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