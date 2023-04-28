Microsoft прекращает выпуск компьютерных аксессуаров под собственным брендом и сконцентрируется на более дорогой серии Surface

Microsoft прекращает производство мышек, клавиатур и веб-камер под собственным брендом. Вместо них компания будет производить аксессуары под торговой маркой Surface. Это решение заканчивает долгую историю производства манипуляторов Microsoft, которая началась в 1983 году с первой мыши компании.

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«Мы предложим линейку аксессуаров для ПК под брендом Surface, включая мыши, клавиатуры, ручки, док-станции и многое другое. Существующие аксессуары для ПК под брендом Microsoft, такие, как мыши, клавиатуры и веб-камеры, будут по-прежнему продаваться на существующих рынках по существующим ценам до исчерпания запасов» — Дэн Лейкок, старший менеджер по коммуникациям Microsoft.

В настоящее время Surface является премиальным брендом, в отличие от обычных недорогих аксессуаров Microsoft. Уменьшение количества торговых марок вызывает вопросы относительно цен будущих устройств. Также многие аксессуары Microsoft хорошо себя зарекомендовали – недорогие эргономичные клавиатуры компании пользуются большим спросом.

Смена брендирования происходит на фоне попыток Microsoft оптимизировать свою деятельность (включая недавнее сокращение 10 000 сотрудников). Доходы от производства аксессуаров для ПК и HoloLens в третьем квартале прошлого года упали на 30% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Источник: The Verge