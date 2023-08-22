Microsoft продаст Ubisoft права Activision на облачные игры, чтобы получить одобрение сделки в Великобритании

Microsoft стремится получить одобрение на покупку Activision Blizzard со стороны регулирующих органов Великобритании. Чтобы получить желаемое, компания даже готова отказаться от части приобретаемых активов.

Предложение по реструктуризации сделки предусматривает передачу прав на облачные игры (текущие и будущие) Activision Blizzard компании Ubisoft. В результате этого Microsoft получит меньше активов и сделка окажет меньшее влияние на конкуренцию в сфере облачных игр, что вызывает опасение регуляторов. Реструктурированная сделка вызвала новое расследование регулирующих органов в Великобритании, которое может продлиться до 18 октября.

Предполагается, что Microsoft передаст издателю Ubisoft Entertainment SA права на потоковую передачу в облаке для всех текущих и новых игр Activision Blizzard для ПК и консолей, выпущенных в течение следующих 15 лет. Права будут бессрочными.

Реструктурированная сделка приведет к тому, что, если Microsoft действительно закроет затянувшееся приобретение, она не сможет выпускать игры Activision Blizzard исключительно на Xbox Cloud Gaming. Microsoft также не сможет контролировать условия лицензирования игр Activision Blizzard на конкурирующих сервисах. Вместо этого Ubisoft будет контролировать права на потоковую передачу игр Activision Blizzard за пределами ЕС и лицензировать игры для Microsoft, чтобы та могла включить их в Xbox Cloud Gaming.

«Ubisoft компенсирует Microsoft права на облачную потоковую передачу игр Activision Blizzard посредством разового платежа и механизма оптового ценообразования на основе рынка, включая опцию, поддерживающую ценообразование в зависимости от использования», — объясняет президент Microsoft Брэд Смит. «Это также даст Ubisoft возможность предлагать игры Activision Blizzard облачным игровым сервисам, работающим под управлением операционных систем, отличных от Windows».

Ubisoft также добавит игры Activision Blizzard в свою подписку Ubisoft Plus Multi Access, которая доступна на ПК, Xbox, Amazon Luna и на PlayStation через Ubisoft Plus Classics.

Следует отметить, что реструктурированная сделка не повлияет на обязательства Microsoft перед Европейской комиссией. Microsoft заключила несколько сделок по облачным играм, и регулирующие органы ЕС одобрили сделку с Activision Blizzard благодаря бесплатной лицензии для потребителей в странах ЕС. Это позволит потребителям транслировать через «любые сервисы потоковой передачи облачных игр по своему выбору» все текущие и будущие игры Activision Blizzard для ПК и консолей, на которые у них есть лицензия.

Источник: The Verge