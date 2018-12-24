Microsoft работает над веб-камерами с поддержкой биометрической идентификации для Xbox и Windows 10

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Как сообщает ресурс The Verge, в 2019 году корпорация Microsoft планирует выпустить новые веб-камеры для платформ Windows 10 и Xbox One.

Отмечается, что на подходе как минимум две новые модели веб-камер, одна из которых принесёт поддержку функции распознавания лица Windows Hello на любой компьютер с ОС Windows 10. Вторая модель ориентирована на совместное применение с игровыми консолями Xbox One. Она вернёт поддержку функции Kinect, которая позволяет автоматически осуществлять авторизацию в системе благодаря движениям перед камерой. Авторизация будет поддерживать различные учётные записи.

Руководитель направления Microsoft Surface Панос Панай намекнул ранее в этом году в интервью The Verge, что компания планирует выпустить веб-камеры под брендом Surface. Он уточнил, что с Surface Hub 2 используется камера с интерфейсом USB-C.

Согласно имеющейся информации, Microsoft намерена представить новую модель Surface Hub 2S в 2019 году с модернизируемыми процессорными картриджами. И если компания выпустит отдельно камеру Surface Hub 2 с USB-C, она может работать совместно с любым компьютером на базе Windows 10. Пока что Microsoft не выпустила собственную камеру с поддержкой Windows Hello, и пользователям ПК приходится использовать альтернативные решения.

Источник: The Verge