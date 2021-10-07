На официальном сайте технической поддержки Microsoft появилась отдельная страница с детальным описанием всех возможных способов установки новейшей ОС Windows 11 и, среди прочего, там указывается вариант обхода проверки процессора и модуля TPM 2.0.

С одной стороны, Microsoft не рекомендует использовать Windows 11 на устройствах, не соответствующих минимальным требованиям к системе — это чревато возможными проблемами совместимости и потерей гарантии получения обновлений, включая, в частности, обновления для системы безопасности. С другой, получается, что если очень хочется, то можно — на свой страх и риск.

Для ручной установки Windows 11 необходимо использовать ISO-файл и фирменную утилиту для создания загрузочного носителя — их можно получить на официальном сайте компании (там же можно найти инструкцию). На неподдерживаемых ПК для обхода ограничений по процессору и TPM 2.0 необходимо добавить один параметр в реестре. Для этого нужно:

открыть «Редактор реестра»

перейти в раздел HKEY_LOCAL_machine\system\Setup\MoSetup

создать параметр типа REG_DWORD с именем AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU и присвоить ему значение 1.

После этого при установке Windows 11 с помощью записанного на съемный носитель официального ISO-образа системы модель процессора и наличие TPM 2.0 проверяться не будут. Но совсем без TPM не получится — требуется как минимум TPM версии 1.2. Для справки, модуль TPM присутствует в том или ином виде в большинстве современных компьютеров, но может быть отключен в BIOS по умолчанию (проверить версию TPM можно, нажав Win + R и выполнив команду tpm.msc).

Microsoft предупреждает, что неправильное изменение параметров системного реестра может привести к возникновению серьезных неполадок и необходимости полной переустановки операционной системы. Отдельно отмечается, что этот способ с обходом проверки следует использовать только в крайнем случае, если его рекомендовала служба поддержки.

Windows 11 вышла 4 октября и с 5 октября Microsoft приступила к распространению обновления на совместимые ПК через Центр обновления Windows — процесс будет проходить поэтапно. В Microsoft планируют завершить обновление всего парка совместимых устройств Windows 10 до середины 2022 года.