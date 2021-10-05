Microsoft выпустила Windows 11 — как обновиться бесплатно и без очереди

Поздно вечером 4 октября состоялся официальный запуск Windows 11— Microsoft приступила к постепенному распространению ОС следующего поколения на день раньше намеченного срока. С 5 октября новая ОС предустановлена на новых ПК, а владельцы более новых ПК с Windows 10 могут бесплатно обновить систему до 11-й версии. Поддержку Windows 11 на всех совместимых устройствах планируют обеспечить к середине 2022 года.

Microsoft представила Windows 11 на презентации 24 июня и спустя четыре дня выпустила первую бету для разработчиков. Первая публичная бета-версия Windows 11 вышла 30 июля и с тех пор многие уже перешли на новую Windows. В финальной версии Windows 11 отсутствует одна из главных нововведений, заявленных на презентации — поддержка приложений Android. Запуск функции ожидается в 2022 году. Среди других особенностей Windows 11 — новый дизайн с переработанным меню Пуск, новые возможности многозадачности (функции Snap Layouts, Snap Groups и Desktops), повышенное быстродействие и оптимизации (новая ОС расходует в среднем на 32% меньше оперативной памяти и 37% процессорного времени по сравнению с Windows 10), Microsoft Teams на Панели задач, отдельная панель виджетов, а также новые возможности для геймеров — поддержка DirectX12 Ultimate, DirectStorage и Auto HDR.

Минимальные системные требования Windows 11

Системные требования Windows 11 заметно повысились по сравнению с Windows 10 — обязательно наличие модуля TPM 2.0 и ранее Microsoft предостерегла пользователей от обхода минимальных требований ОС. Кроме того, Microsoft заявляет официальную поддержку CPU Intel 8-го поколения (Coffee Lake) и Ryzen 2000 (Zen+), и новее. В порядке исключения разработчики добавили в список Intel Core X, Intel Xeon W и Intel Core i7-7820HQ, который установлен в моноблоке Surface Studio 2. Среди других минимальных требований — 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ свободного места на диске, видеоадаптер с DirectX 12 и WDDM 2.0, а также поддержку UEFI и Secure Boot.

Интересно, что страница с минимальными системными требованиями Windows 11 больше недоступна (вместо раздела с требования открывается общая страница Windows 11) — не исключено, что в будущем Microsoft смягчит требования.

Как получить Windows 11

Самый быстрый и простой способ — купить новый ПК с предустановленной Windows 11. Но вовсе не обязательно покупать новый ПК, чтобы перейти на Windows 11.

В конце прошлого месяца Microsoft перевыпустила фирменную утилиту PC Health Check для проверки совместимости существующий конфигураций компьютеров с Windows 11 — пользователи совместимых ПК с Windows 10 могут бесплатно обновиться до Windows 11. Апдейт можно будет получить автоматически через Центр обновления Windows, но в этом случае придется подождать — процесс будет проходить поэтапно. В Microsoft планируют завершить обновление всего парка совместимых устройств Windows 10 до середины 2022 года.

Но ждать своей очереди вовсе не обязательно — установить Windows 11 можно вручную, используя ISO-файл или фирменную утилиту, доступные для загрузки на официальном сайте компании (там же можно найти инструкцию).

Microsoft ранее объявила, что не станет препятствовать пользователям, которые захотят вручную установить Windows 11 на неподдерживаемые ПК (те, что не соответствуют минимальным требованиям) — они смогут сделать это вручную через ISO-образ на свой страх и риск. Но в таком случае компания не сможет гарантировать полную совместимость драйверов и общую высокую надежность системы. Кроме того, ранее сообщалось, что на ПК с неподдерживаемыми процессорами не смогут получать обновления Windows 11.