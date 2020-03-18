Microsoft рассказала о преимуществах Windows UI Library в качестве платформы пользовательского интерфейса Windows 10





Microsoft запустила новый сайт для Windows UI Library (WinUI), который содержит информацию о различных преимуществах современных библиотек для Windows. WinUI позволяет разработчикам получать доступ и использовать элементы управления Fluent, стили и другие элементы платформы XAML для UWP-приложений посредством пакетов NuGet.

В то время как более ранние версии WinUI были ориентированы на UWP, софтверный гигант расширял фреймворк. Предварительная версия WinUI 3.0 принесла поддержку нативной платформы пользовательского интерфейса Windows 10. Это означало, что разработчики могли использовать WinUI XAML с существующими приложениями WPF, Windows Forms и Win32.

Microsoft заявляет, что разработчики при создании своих приложений могут ориентироваться на WinUI, поскольку они смогут использоваться в будущих версиях Windows 10 и Windows 10X. Компания заявляет о «непревзойденной производительности» приложений благодаря тому, что WinUI работает на оптимизированном ядре C++.

Win32-приложения можно запускать в Windows 10X через контейнеры. Учитывая, что большинство приложений Windows построены на этой платформе, неудивительно, что компания призывает разработчиков использовать новые технологии, чтобы расширить внедрение своей операционной системы. На сайте компании отмечается, что «WinUI представляет собой современный фреймворк пользовательского интерфейса для всех приложений Windows, будь то Win32 или UWP». Цель заключается в том, чтобы постепенно переводить приложения, созданные на устаревших платформах, на современные версии. Дополнительную информацию о Windows UI Library можно найти на этой странице.

Источник: Neowin