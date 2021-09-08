



Корпорация Microsoft запустила персонализированную ленту новостей Microsoft Start, которая интегрирована в операционную систему Windows 11, доступна на iOS, Android и онлайн.

Microsoft Start очень напоминает ленту MSN и существующий сегодня сервис Microsoft News. Фактически, Microsoft переименовывает их в Microsoft Start и интегрирует канал в раздел виджетов Windows 11 и панель задач Windows 10. При этом MSN никуда не денется, но Microsoft Start станет новым брендом Microsoft News.

В ленте Microsoft Start будут отображаться главные новости, персональные рекомендации, результаты спортивных событий прогноз погоды. Как и Microsoft News, Microsoft Start включает в себя новости и медиа-каналы от более чем 1000 издателей. Microsoft использует алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения, чтобы сортировать, какие новости демонстрируются пользователям, и персонализировать контент в зависимости от интересов и взаимодействия с контентом. Лента также частично основана на «человеческой модерации». Однако следует отметить, что в прошлом году Microsoft уволила десятки журналистов и редакторов в своих организациях Microsoft News и MSN, поэтому неясно, насколько в это будут вовлечены редакторы.

Онлайн-версия Microsoft Start доступна через сайт MicrosoftStart.com. Мобильные версии Microsoft News будут переименованы в Microsoft Start. Соответствующие мобильные приложения уже можно получить по следующему адресу. После выхода Windows 11 в следующем месяце лента Microsoft Start также будет доступна в виде виджетов из специального раздела новой ОС. Microsoft Edge также будет включать веб-канал Microsoft Start на странице новой вкладки.

Источник: The Verge