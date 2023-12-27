Microsoft тестирует метод переустановки Windows 11 с помощью Windows Update. Должно стать быстрее

Вскоре Microsoft представит новую встроенную систему восстановления, которая позволит переустановить или восстановить Windows 11 через Windows Update без потери существующих файлов. Эта новая функция, похоже, будет называться Fix Problems using Windows Update.

Новый параметр можно найти в меню Настройки > Система > Восстановление» Windows 11, однако пока это только «заглушка», сообщает Tom’s Hardware. Каналы для инсайдеров, например Canary Channel, могут использовать Бета-версию утилиты восстановления в Windows 11 Insider Preview Build 25905. Размещение этой опции в общедоступных тестовых версиях Windows 11 свидетельствует о ее почти полной готовности.

До этого времени лучшим способом переустановить или восстановить Windows 11 с сохранением файлов было использование опции in-place upgrade в Microsoft Media Creation Tool. Хотя оба варианта восстанавливают операционную систему с сохранением файлов, сейчас это занимает много времени. Microsoft сообщает, что новый инструмент ускорит процесс и может быть полезен во многих случаях.