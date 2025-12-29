Новости Софт 29.12.2025 comment views icon

Microsoft тестирует "Проводник" Windows 11 с меньшим потреблением памяти и облегченным поиском

Андрій Русанов

Майкрософт, кажется, решила заняться файловым менеджером Windows 11 всерьез. Ранее упомянутое исправление ускоряет «Проводник» за счет памяти, а это способно уменьшить ее использование.

Новое улучшение потенциально может уменьшить использование оперативной памяти при поиске файлов. Компания оптимизирует производительность «Проводника», поскольку во многих случаях именно он приводит к увеличению ее потребления. Эффективная строка поиска внедрена в сборке 26220.7523 или более новой, и пока доступна только в программе Windows Insider. Файлменеджер автоматически удалять дубликаты операций индексирования файлов, а это означает, что Windows будет выполнять меньше лишней работы при поиске.

«Внесены некоторые улучшения в производительность поиска в «Проводнике, которые устранили дубликаты операций индексирования файлов, что должно привести к более быстрому поиску и уменьшению использования системных ресурсов во время операций с файлами», — пишет Microsoft в своем блоге.

Поиск в «Проводнике» не имеет отдельного механизма, поскольку он построен на основе индексатора поиска Windows. Хотя последний разработан как «умный», иногда операции индексирования файлов дублируются, и в таких случаях Windows сканирует или обрабатывает одни и те же файлы или папки несколько раз.

Индекс поиска Windows теперь будет избегать дублирования операций с файлами, что должно привести к уменьшению объема операций ввода-вывода на накопитель, уменьшению использования процессора и уменьшению количества фоновых задач индексирования. Таким образом, это автоматически уменьшит использование оперативной памяти.

Microsoft тестує “Провідник” Windows 11 з меншим споживанням пам’яті та полегшеним пошуком
Измененное контестное меню Windows 11 / Windows Latest

Microsoft также внедряет другие улучшения «Проводника», в частности более упорядоченное контекстное меню. Windows Latest сообщает, что такие опции, как «Сжать», «Копировать как путь», «Повернуть вправо», «Повернуть влево «и «Установить как фон рабочего стола», перемещены в отдельное подменю «Управление файлом». В другом случае это подменю называется «Другие действия» — кажется, Microsoft тестирует разные варианты. Ожидается внедрение этих улучшений в последнюю неделю января или в феврале.

